https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nachalis-prodaji-avtomobiley-kia-17980292.html

В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia

В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте продали первый автомобиль марки Kia, произведенный на заводе ADM-Jizzakh в Джизакской области. Об этом сообщили на сайте

2021-03-26T17:50+0500

2021-03-26T17:50+0500

2021-03-26T17:50+0500

общество

kia

автомобили

продажи

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1a/17980074_127:182:1216:795_1920x0_80_0_0_70e684254bef50ac2d9eb9832839c8d9.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте продали первый автомобиль марки Kia, произведенный на заводе ADM-Jizzakh в Джизакской области. Об этом сообщили на сайте южнокорейской автомобилестроительной компании.KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре прошлого года запустили сборку двух моделей KIA — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5.В сентрябре 2020-го стали известны цены на данные автомобили. Кроссовер Seltos представлен в трех комплектациях:— Luxe — от 229 900 000 сумов;— Style — от 252 90 000 сумов;— Prestige — от 279 900 000 сумов.Седан K5 предлагается в пяти комплектациях:— Comfort — от 249 900 000 сумов;— Luxe — от 269 900 000 сумов;— Prestige — от 293 900 000 сумов;— Style — от 343 900 000 сумов;— GT Line — от 369 900 000 сумов.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

kia, автомобили, продажи, узбекистан