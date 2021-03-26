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https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nachalis-prodaji-avtomobiley-kia-17980292.html
В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia
В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте продали первый автомобиль марки Kia, произведенный на заводе ADM-Jizzakh в Джизакской области. Об этом сообщили на сайте
2021-03-26T17:50+0500
2021-03-26T17:50+0500
общество
kia
автомобили
продажи
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте продали первый автомобиль марки Kia, произведенный на заводе ADM-Jizzakh в Джизакской области. Об этом сообщили на сайте южнокорейской автомобилестроительной компании.KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре прошлого года запустили сборку двух моделей KIA — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5.В сентрябре 2020-го стали известны цены на данные автомобили. Кроссовер Seltos представлен в трех комплектациях:— Luxe — от 229 900 000 сумов;— Style — от 252 90 000 сумов;— Prestige — от 279 900 000 сумов.Седан K5 предлагается в пяти комплектациях:— Comfort — от 249 900 000 сумов;— Luxe — от 269 900 000 сумов;— Prestige — от 293 900 000 сумов;— Style — от 343 900 000 сумов;— GT Line — от 369 900 000 сумов.
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kia, автомобили, продажи, узбекистан

В Узбекистане начались продажи автомобилей Kia

17:50 26.03.2021
1712
© Киа Моторс Россия и СНГВ Республике Узбекистан начались продажи автомобилей Kia
В Республике Узбекистан начались продажи автомобилей Kia - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Киа Моторс Россия и СНГ
KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре прошлого года запустили сборку двух моделей KIA — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. В Ташкенте продали первый автомобиль марки Kia, произведенный на заводе ADM-Jizzakh в Джизакской области. Об этом сообщили на сайте южнокорейской автомобилестроительной компании.
© Киа Моторс Россия и СНГВ Республике Узбекистан начались продажи автомобилей Kia
В Республике Узбекистан начались продажи автомобилей Kia - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
В Республике Узбекистан начались продажи автомобилей Kia
© Киа Моторс Россия и СНГ
KIA Motors Rus и узбекистанское ООО Roodell group в ноябре прошлого года запустили сборку двух моделей KIA — кроссовера Seltos и бизнес-седана K5.
"Мы видим большой потенциал рынка стран СНГ и растущий интерес к автомобилям Kia в этом регионе. Участие в создании производственной линии на заводе в СЭЗ Джизак стало одним из первых крупных проектов Kia Motors Russia & CIS в качестве региональной штаб-квартиры бренда".
Александр Мигаль
Управляющий директор Kia Motors Russia & CIS
В сентрябре 2020-го стали известны цены на данные автомобили. Кроссовер Seltos представлен в трех комплектациях:
— Luxe — от 229 900 000 сумов;
— Style — от 252 90 000 сумов;
— Prestige — от 279 900 000 сумов.
Седан K5 предлагается в пяти комплектациях:
— Comfort — от 249 900 000 сумов;
— Luxe — от 269 900 000 сумов;
— Prestige — от 293 900 000 сумов;
— Style — от 343 900 000 сумов;
— GT Line — от 369 900 000 сумов.
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