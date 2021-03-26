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В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об
2021-03-26T17:32+0500
2021-03-26T17:36+0500
общество
пенсионеры
пенсия
указ
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.Отмечается, что повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда. К тому же за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана начиная с мая 2021-го данная категория граждан получит возможность ежегодно проходить бесплатное лечение в санаториях страны.Кроме того, увеличатся должностные оклады сотрудников домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда.
/20210113/Pensionery-stran-EAES-smogut-poluchat-vyplaty-v-lyubom-gosudarstve-soyuza-15772153.html
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пенсионеры, пенсия, указ, узбекистан

В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%

17:32 26.03.2021 (обновлено: 17:36 26.03.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Отмечается, что повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.
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К тому же за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана начиная с мая 2021-го данная категория граждан получит возможность ежегодно проходить бесплатное лечение в санаториях страны.
Кроме того, увеличатся должностные оклады сотрудников домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда.
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