https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nekotorym-grajdanam-uvelichat-pensiyu-do-20-17980098.html

В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%

В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об

2021-03-26T17:32+0500

2021-03-26T17:32+0500

2021-03-26T17:36+0500

общество

пенсионеры

пенсия

указ

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.Отмечается, что повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда. К тому же за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана начиная с мая 2021-го данная категория граждан получит возможность ежегодно проходить бесплатное лечение в санаториях страны.Кроме того, увеличатся должностные оклады сотрудников домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда.

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