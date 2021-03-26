Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-nekotorym-grajdanam-uvelichat-pensiyu-do-20-17980098.html
В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20%
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об
2021-03-26T17:32+0500
2021-03-26T17:32+0500
2021-03-26T17:36+0500
общество
пенсионеры
пенсия
указ
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177490_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1b17c8be3bcaf4df60c4af3d6d3f946b.jpg
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.Отмечается, что повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда. К тому же за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана начиная с мая 2021-го данная категория граждан получит возможность ежегодно проходить бесплатное лечение в санаториях страны.Кроме того, увеличатся должностные оклады сотрудников домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда.
/20210113/Pensionery-stran-EAES-smogut-poluchat-vyplaty-v-lyubom-gosudarstve-soyuza-15772153.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1417/74/14177490_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fe357145f2ff2c44baab934eb5965a6e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пенсионеры, пенсия, указ, узбекистан
В Узбекистане некоторым гражданам увеличат пенсию до 20% 17:32 26.03.2021 (обновлено: 17:36 26.03.2021)
Повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik.
Принят указ президента, согласно которому с 1 апреля 2021 года ежемесячная пенсия некоторых граждан увеличится с 10% до 20%. Об этом
сообщает
пресс-служба Минюста.
Отмечается, что повышенные выплаты будут производиться одиноким пенсионерам, проживающим в домах-интернатах "Саховат" и Республиканском пансионате для ветеранов войны и труда.
К тому же за счет средств Федерации профсоюзов Узбекистана начиная с мая 2021-го данная категория граждан получит возможность ежегодно проходить бесплатное лечение в санаториях страны.
Кроме того, увеличатся должностные оклады сотрудников домов-интернатов "Саховат" и "Мурувват", а также Республиканского пансионата для ветеранов войны и труда.