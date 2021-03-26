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В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг
В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.
2021-03-26T16:09+0500
2021-03-26T16:35+0500
общество
здравоохранение
медицина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.В 35 учреждениях будут проведены работы по строительству и реконструкции на 428 миллиардов сумов, оснащению мебелью и техникой – на 40 миллиардов сумов.
/20200713/Kakaya-gumpomosch-polozhena-odinokim-pensioneram-i-invalidam--spisok-tovarov-14524498.html
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здравоохранение, медицина, узбекистан

В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг

16:09 26.03.2021 (обновлено: 16:35 26.03.2021)
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© Информационная служба Министерства здравоохранения УзбекистанаМедицинские работники
Медицинские работники - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Информационная служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.
Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.
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В 35 учреждениях будут проведены работы по строительству и реконструкции на 428 миллиардов сумов, оснащению мебелью и техникой – на 40 миллиардов сумов.
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