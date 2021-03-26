В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.В 35 учреждениях будут проведены работы по строительству и реконструкции на 428 миллиардов сумов, оснащению мебелью и техникой – на 40 миллиардов сумов.
Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.
Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.
В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.