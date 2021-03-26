https://uz.sputniknews.ru/20210326/v-uzbekistane-poyavilos-agentstvo-mediko-sotsialnyx-uslug-17978533.html

В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг

В Узбекистане появилось Агентство медико-социальных услуг

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.

2021-03-26T16:09+0500

2021-03-26T16:09+0500

2021-03-26T16:35+0500

общество

здравоохранение

медицина

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/643/03/6430366_0:1:1200:676_1920x0_80_0_0_e2403e867d1e0b6f02653670a5b9cfce.jpg

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Президент поручил организовать деятельность Агентства по развитию медико-социальных услуг, которое будет подотчетно Кабмину.Новая структура будет оказывать медико-социальные услуги престарелым, лицам с инвалидностью и другим жителям, нуждающимся в социальной защите.В систему агентства передаются дома-интернаты "Саховат" и "Мурувват", Национальный центр реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью, региональные реабилитационные центры для лиц с инвалидностью, санатории и пансионаты для ветеранов войны и труда, Республиканская инспекция медико-социальной экспертизы и ее территориальные подразделения, Республиканский реабилитационный центр по оказанию помощи жертвам торговли людьми, внебюджетный Фонд поддержки домов-интернатов "Мурувват" и "Саховат", Фонд поддержки лиц с инвалидностью при Министерстве здравоохранения.В 35 учреждениях будут проведены работы по строительству и реконструкции на 428 миллиардов сумов, оснащению мебелью и техникой – на 40 миллиардов сумов.

/20200713/Kakaya-gumpomosch-polozhena-odinokim-pensioneram-i-invalidam--spisok-tovarov-14524498.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

здравоохранение, медицина, узбекистан