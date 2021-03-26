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В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
2021-03-26T07:55+0500
2021-03-26T09:02+0500
общество
закон
животные
защита животных
уголовный кодекс
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.Для предотвращения этого Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей 202-1, устанавливающей уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.Напомним, в январе депутаты одобрили данный закон в первом чтении. Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами. За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, или ограничение свободы сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 6 месяцев.
/20210127/V-Uzbekistane-odobrili-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaschite-zhivotnykh-15879690.html
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закон, животные, защита животных, уголовный кодекс, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными

07:55 26.03.2021 (обновлено: 09:02 26.03.2021)
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© Sputnik / Alexey Malgavko / Перейти в фотобанкДворовая собака в городе Тара Омской области в сильный мороз
Дворовая собака в городе Тара Омской области в сильный мороз - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© Sputnik / Alexey Malgavko
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По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

"К сожалению, не являются редкими случаи издевательств над братьями меньшими. Не укладываются в человеческие рамки факты сожжения заживо четвероногих питомцев в качестве развлечения, что ранее квалифицировалось как мелкое хулиганство. Многие были свидетелями жестокого обращения с животными со стороны представителей сообщества по отлову безнадзорных собак и кошек при городских и районных управлениях благоустройства, часто совершаемого на глазах детей", — говорится в сообщении.

Для предотвращения этого Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей 202-1, устанавливающей уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.
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Общество
В Узбекистане одобрили в первом чтении законопроект о защите животных
27 января, 21:41
313
Напомним, в январе депутаты одобрили данный закон в первом чтении.
Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами.
За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, или ограничение свободы сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 6 месяцев.
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