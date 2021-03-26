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В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными

В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.

2021-03-26T07:55+0500

2021-03-26T07:55+0500

2021-03-26T09:02+0500

общество

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.Для предотвращения этого Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей 202-1, устанавливающей уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.Напомним, в январе депутаты одобрили данный закон в первом чтении. Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами. За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, или ограничение свободы сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 6 месяцев.

/20210127/V-Uzbekistane-odobrili-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zaschite-zhivotnykh-15879690.html

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закон, животные, защита животных, уголовный кодекс, узбекистан, узбекистан