В Узбекистане продолжается обсуждение наказания за жестокое обращение с животными

ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.Для предотвращения этого Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей 202-1, устанавливающей уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.Напомним, в январе депутаты одобрили данный закон в первом чтении. Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами. За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, или ограничение свободы сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 6 месяцев.
По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.
ТАШКЕНТ, 26 мар - Sputnik. В Узбекистане депутаты продолжают обсуждать уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
"К сожалению, не являются редкими случаи издевательств над братьями меньшими. Не укладываются в человеческие рамки факты сожжения заживо четвероногих питомцев в качестве развлечения, что ранее квалифицировалось как мелкое хулиганство. Многие были свидетелями жестокого обращения с животными со стороны представителей сообщества по отлову безнадзорных собак и кошек при городских и районных управлениях благоустройства, часто совершаемого на глазах детей", — говорится в сообщении.
Для предотвращения этого Уголовный кодекс планируется дополнить новой статьей 202-1, устанавливающей уголовную ответственность за жестокое обращение с животными.
По мнению депутатов, гуманное отношение к животным — неотъемлемое правило цивилизованного общества.
Напомним, в январе депутаты одобрили данный закон в первом чтении.
Благодаря всеобщим усилиям в конце ноября Генпрокуратура инициировала законопроект, предлагающий уголовное наказание (действующий УК дополнить статьей 202-1) за истязание животных, повлекшее их гибель или увечье. Серьезное правонарушение предлагается карать штрафами от 20 до 100 БРВ (в текущем законе от 1 до 3 БРВ), общественными и исправительными работами.
За жестокое обращение с животными и истязание, повлекшие их гибель либо увечье, предлагается штраф от 20 до 50 базовых расчетных величин, или общественные работы до 240 часов, или исправительные работы сроком до 1 года, или ограничение свободы сроком до 6 месяцев, или лишение свободы сроком до 6 месяцев.