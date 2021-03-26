Япония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан получил от Японии $137,4 млн (15 млрд йен — прим. ред.) кредитных средств на укрепление экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Срок погашения — 15 лет, из которых льготный период составляет 4 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу японского посольства в Ташкенте.В прошлом году для смягчения последствий пандемии Узбекистан привлек более $1,3 млрд средств международных финансовых институтов. В частности, Международный валютный фонд предоставил заем в $375 млн, Всемирный банк – $295 млн и Азиатский банк развития – $600 млн.В январе этого года Кабмин Узбекистана подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.
В прошлом году для смягчения последствий пандемии Узбекистан привлек более $1,3 млрд средств международных финансовых институтов.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан получил от Японии $137,4 млн (15 млрд йен — прим. ред.) кредитных средств на укрепление экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Срок погашения — 15 лет, из которых льготный период составляет 4 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу японского посольства в Ташкенте.
"Посол Японии в Узбекистане Ёщинори Фуджияма и заместитель министра финансов Узбекистана Одилбек Исаков подписали обменные ноты на общую сумму 15 млрд йен с целью финансовой поддержки в реагировании на кризис COVID-19", – говорится в сообщении посольства для СМИ.
В прошлом году для смягчения последствий пандемии Узбекистан привлек более $1,3 млрд средств международных финансовых институтов. В частности, Международный валютный фонд предоставил заем в $375 млн, Всемирный банк – $295 млн и Азиатский банк развития – $600 млн.
В январе этого года Кабмин Узбекистана подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.
Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.