https://uz.sputniknews.ru/20210326/yaponiya-vydelila-uzbekistanu-kredit-v-1374-mln-na-preodolenie-krizisa-covid-17982561.html

Япония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID

Япония выделила Узбекистану кредит в $137,4 млн на преодоление кризиса COVID

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан получил от Японии $137,4 млн (15 млрд йен — прим. ред.) кредитных средств на укрепление экономики, пострадавшей из-за

2021-03-26T19:25+0500

2021-03-26T19:25+0500

2021-03-26T19:25+0500

экономика

кредит

япония

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Узбекистан получил от Японии $137,4 млн (15 млрд йен — прим. ред.) кредитных средств на укрепление экономики, пострадавшей из-за пандемии COVID-19. Срок погашения — 15 лет, из которых льготный период составляет 4 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу японского посольства в Ташкенте.В прошлом году для смягчения последствий пандемии Узбекистан привлек более $1,3 млрд средств международных финансовых институтов. В частности, Международный валютный фонд предоставил заем в $375 млн, Всемирный банк – $295 млн и Азиатский банк развития – $600 млн.В январе этого года Кабмин Узбекистана подписал постановление об эффективном использовании японского гранта, направленного на оснащение современной техникой лечебно-профилактических учреждений.Документ, предполагающий выделение средств, был подписан между правительствами Узбекистана и Японии 17 июня 2020 года.Медоборудование из Японии на 500 млн японских иен будет доставлено в отечественные лечебно-профилактические учреждения в рамках грантовой программы.

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кредит, япония, узбекистан