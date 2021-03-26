Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая

В Санкт-Петербурге у стены Петропавловской крепости собрались желающие позагорать под первыми лучами мартовского солнца. Алексей Даничев / РИА Новости
В Санкт-Петербурге у стены Петропавловской крепости собрались желающие позагорать под первыми лучами мартовского солнца. Алексей Даничев / РИА Новости
В Токио зацвела сакура, символ удачи, благополучия, процветания, получения богатого урожая. Юки Ивамура / РИА Новости
В Токио зацвела сакура, символ удачи, благополучия, процветания, получения богатого урожая. Юки Ивамура / РИА Новости
Участница акции протеста у здания правительства в Дублине, Ирландия, 23 марта 2021 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY
Участница акции протеста у здания правительства в Дублине, Ирландия, 23 марта 2021 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY
Пожарные Нью-Йорка спасают попугая Ара с дерева в районе Манхэттена города Нью-Йорк. Птица вылетела из окна ветеренарной клиники, куда доставил ее владелец.
Bill Swersey/Handout via REUTERS
Пожарные Нью-Йорка спасают попугая Ара с дерева в районе Манхэттена города Нью-Йорк. Птица вылетела из окна ветеренарной клиники, куда доставил ее владелец.
Bill Swersey/Handout via REUTERS
Участники протеста против незаконной вырубки лесов в Коломбо.
Палестинские дети.
Палестинские дети.
Влюбленные гуляют по пляжу Ипанема в костюмах космонавтов. Они считают, что такая одежда - лучшая защита от коронавируса.
Влюбленные гуляют по пляжу Ипанема в костюмах космонавтов. Они считают, что такая одежда - лучшая защита от коронавируса.
В Японии зацвела сакура.
В Японии зацвела сакура.
Модель на Неделе моды Andalusia Code'41. Древний итальянский амфитеатр.
Модель на Неделе моды Andalusia Code'41. Древний итальянский амфитеатр.
Недалеко от исландской столицы Рейкьявика уже несколько дней извергается вулкан Фаградальсфьяль.
Недалеко от исландской столицы Рейкьявика уже несколько дней извергается вулкан Фаградальсфьяль.
Столкновение полиции Стамбула с протестующими против против выхода Турции из Конвенции о правах женщин.
Столкновение полиции Стамбула с протестующими против против выхода Турции из Конвенции о правах женщин.
Специалист университета UPLB спасает летучую мышь, запутавшуюся в сети.
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада) выступают с короткой программой в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Александр Вильф / РИА Новости
Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада) выступают с короткой программой в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Александр Вильф / РИА Новости
Протест в Бристоле, Великобритания.
Полицейские пытаются задержать демонстранта во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле, Великобритания, 21 марта, 2021 года. REUTERS/Peter Cziborra
Полицейские пытаются задержать демонстранта во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле, Великобритания, 21 марта, 2021 года. REUTERS/Peter Cziborra
Девушка позирует на пустом пляже Ипанема после того, как в рамках ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавирусной болезни закрылись все пляжи в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
REUTERS/Ricardo Moraes
Девушка позирует на пустом пляже Ипанема после того, как в рамках ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавирусной болезни закрылись все пляжи в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
REUTERS/Ricardo Moraes
Лас Вегас. Чемпионат по борьбе в нижнем белье
Лас Вегас. Чемпионат по борьбе в нижнем белье
Наводнение в Сиднее.
Наводнение в Сиднее.
Дети в Сирии.
Дети в Сирии.
В Гонконге мужчина пользуется своим мобильным телефоном. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
В Гонконге мужчина пользуется своим мобильным телефоном. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)
В Египте ПЦР-тест берет робот. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)
В Египте ПЦР-тест берет робот. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)