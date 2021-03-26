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Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая
Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая
Самые яркие фото прошедших недели в обзоре Sputnik Узбекистан: лучшие кадры, снятые представителями ведущих мировых фотоагентств и СМИ. 26.03.2021, Sputnik Узбекистан
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мультимедиа , фото, фото недели

Яркая неделя: цветение сакуры в Японии, протесты в Коломбо и спасение попугая

19:01 26.03.2021 (обновлено: 19:14 26.03.2021)
599
Самые яркие фото прошедших недели в обзоре Sputnik Узбекистан: лучшие кадры, снятые представителями ведущих мировых фотоагентств и СМИ.
© Sputnik / Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге у стены Петропавловской крепости собрались желающие позагорать под первыми лучами мартовского солнца. Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге у стены Петропавловской крепости собрались желающие позагорать под первыми лучами мартовского солнца. Алексей Даничев / РИА Новости - Sputnik Узбекистан
1/21
© Sputnik / Алексей Даничев

В Санкт-Петербурге у стены Петропавловской крепости собрались желающие позагорать под первыми лучами мартовского солнца. Алексей Даничев / РИА Новости

© Sputnik / Юки Ивамура

В Токио зацвела сакура, символ удачи, благополучия, процветания, получения богатого урожая. Юки Ивамура / РИА Новости

В Токио зацвела сакура, символ удачи, благополучия, процветания, получения богатого урожая. Юки Ивамура / РИА Новости - Sputnik Узбекистан
2/21
© Sputnik / Юки Ивамура

В Токио зацвела сакура, символ удачи, благополучия, процветания, получения богатого урожая. Юки Ивамура / РИА Новости

© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Участница акции протеста у здания правительства в Дублине, Ирландия, 23 марта 2021 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY

Участница акции протеста у здания правительства в Дублине, Ирландия, 23 марта 2021 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY - Sputnik Узбекистан
3/21
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne

Участница акции протеста у здания правительства в Дублине, Ирландия, 23 марта 2021 года. REUTERS/Clodagh Kilcoyne TPX IMAGES OF THE DAY

© REUTERS / BILL SWERSEY

Пожарные Нью-Йорка спасают попугая Ара с дерева в районе Манхэттена города Нью-Йорк. Птица вылетела из окна ветеренарной клиники, куда доставил ее владелец.

Bill Swersey/Handout via REUTERS

Пожарные Нью-Йорка спасают попугая Ара с дерева в районе Манхэттена города Нью-Йорк. Птица вылетела из окна ветеренарной клиники, куда доставил ее владелец.Bill Swersey/Handout via REUTERS - Sputnik Узбекистан
4/21
© REUTERS / BILL SWERSEY

Пожарные Нью-Йорка спасают попугая Ара с дерева в районе Манхэттена города Нью-Йорк. Птица вылетела из окна ветеренарной клиники, куда доставил ее владелец.

Bill Swersey/Handout via REUTERS

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Участники протеста против незаконной вырубки лесов в Коломбо.

Участники протеста против незаконной вырубки лесов в Коломбо. - Sputnik Узбекистан
5/21
© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE

Участники протеста против незаконной вырубки лесов в Коломбо.

© AP Photo

Палестинские дети.

Палестинские дети. - Sputnik Узбекистан
6/21
© AP Photo

Палестинские дети.

© AP Photo / Bruna Prado

Влюбленные гуляют по пляжу Ипанема в костюмах космонавтов. Они считают, что такая одежда - лучшая защита от коронавируса.

Влюбленные гуляют по пляжу Ипанема в костюмах космонавтов. Они считают, что такая одежда - лучшая защита от коронавируса. - Sputnik Узбекистан
7/21
© AP Photo / Bruna Prado

Влюбленные гуляют по пляжу Ипанема в костюмах космонавтов. Они считают, что такая одежда - лучшая защита от коронавируса.

© AFP / PHILIP FONG

В Японии зацвела сакура.

В Японии зацвела сакура. - Sputnik Узбекистан
8/21
© AFP / PHILIP FONG

В Японии зацвела сакура.

© AFP / CRISTINA QUICLER

Модель на Неделе моды Andalusia Code'41. Древний итальянский амфитеатр.

Модель на Неделе моды Andalusia Code&#x27;41. Древний итальянский амфитеатр. - Sputnik Узбекистан
9/21
© AFP / CRISTINA QUICLER

Модель на Неделе моды Andalusia Code'41. Древний итальянский амфитеатр.

© AFP / JEREMIE RICHARD

Недалеко от исландской столицы Рейкьявика уже несколько дней извергается вулкан Фаградальсфьяль.

Недалеко от исландской столицы Рейкьявика уже несколько дней извергается вулкан Фаградальсфьяль. - Sputnik Узбекистан
10/21
© AFP / JEREMIE RICHARD

Недалеко от исландской столицы Рейкьявика уже несколько дней извергается вулкан Фаградальсфьяль.

© AFP / BULENT KILIC

Столкновение полиции Стамбула с протестующими против против выхода Турции из Конвенции о правах женщин.

Столкновение полиции Стамбула с протестующими против против выхода Турции из Конвенции о правах женщин. - Sputnik Узбекистан
11/21
© AFP / BULENT KILIC

Столкновение полиции Стамбула с протестующими против против выхода Турции из Конвенции о правах женщин.

© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалист университета UPLB спасает летучую мышь, запутавшуюся в сети.

Специалист университета UPLB спасает летучую мышь, запутавшуюся в сети. - Sputnik Узбекистан
12/21
© REUTERS / Eloisa Lopez

Специалист университета UPLB спасает летучую мышь, запутавшуюся в сети.

© Sputnik / Александр Вильф

Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада) выступают с короткой программой в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Александр Вильф / РИА Новости

Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада) выступают с короткой программой в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Александр Вильф / РИА Новости - Sputnik Узбекистан
13/21
© Sputnik / Александр Вильф

Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (Канада) выступают с короткой программой в соревнованиях пар на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Александр Вильф / РИА Новости

© REUTERS / PETER CZIBORRA

Протест в Бристоле, Великобритания.

Протест в Бристоле, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
14/21
© REUTERS / PETER CZIBORRA

Протест в Бристоле, Великобритания.

© REUTERS / PETER CZIBORRA

Полицейские пытаются задержать демонстранта во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле, Великобритания, 21 марта, 2021 года. REUTERS/Peter Cziborra

Полицейские пытаются задержать демонстранта во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле, Великобритания, 21 марта, 2021 года. REUTERS/Peter Cziborra - Sputnik Узбекистан
15/21
© REUTERS / PETER CZIBORRA

Полицейские пытаются задержать демонстранта во время акции протеста против нового законопроекта о полиции в Бристоле, Великобритания, 21 марта, 2021 года. REUTERS/Peter Cziborra

© REUTERS / RICARDO MORAES

Девушка позирует на пустом пляже Ипанема после того, как в рамках ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавирусной болезни закрылись все пляжи в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

REUTERS/Ricardo Moraes

Девушка позирует на пустом пляже Ипанема после того, как в рамках ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавирусной болезни закрылись все пляжи в Рио-де-Жанейро, Бразилия.REUTERS/Ricardo Moraes - Sputnik Узбекистан
16/21
© REUTERS / RICARDO MORAES

Девушка позирует на пустом пляже Ипанема после того, как в рамках ограничительных мер по сдерживанию вспышки коронавирусной болезни закрылись все пляжи в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

REUTERS/Ricardo Moraes

© AFP/ ETHAN MILLER

Лас Вегас. Чемпионат по борьбе в нижнем белье

Лас Вегас. Чемпионат по борьбе в нижнем белье - Sputnik Узбекистан
17/21
© AFP/ ETHAN MILLER

Лас Вегас. Чемпионат по борьбе в нижнем белье

© AFP/ LUKAS COCH

Наводнение в Сиднее.

Наводнение в Сиднее. - Sputnik Узбекистан
18/21
© AFP/ LUKAS COCH

Наводнение в Сиднее.

© AFP / ZEIN AL RIFAI

Дети в Сирии.

Дети в Сирии. - Sputnik Узбекистан
19/21
© AFP / ZEIN AL RIFAI

Дети в Сирии.

© AFP / ANTHONY WALLACE

В Гонконге мужчина пользуется своим мобильным телефоном. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)

В Гонконге мужчина пользуется своим мобильным телефоном. (Photo by Anthony WALLACE / AFP) - Sputnik Узбекистан
20/21
© AFP / ANTHONY WALLACE

В Гонконге мужчина пользуется своим мобильным телефоном. (Photo by Anthony WALLACE / AFP)

© AFP / KHALED DESOUKI

В Египте ПЦР-тест берет робот. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

В Египте ПЦР-тест берет робот. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP) - Sputnik Узбекистан
21/21
© AFP / KHALED DESOUKI

В Египте ПЦР-тест берет робот. (Photo by Khaled DESOUKI / AFP)

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