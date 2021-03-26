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ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока
ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках онлайн-конференции предложил изучить опыт Узбекистана и России в репатриации детей из зоны
2021-03-26T20:20+0500
2021-03-26T20:22+0500
репатриация
правительство рф
узбекистан
общество
женщины
дети
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ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках онлайн-конференции предложил изучить опыт Узбекистана и России в репатриации детей из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба фонда.В ходе мероприятия, представители структур ООН, ЕС, РФ, стран Центральной Азии обменялись опытом и обсудили основные проблемы, связанные с репатриацией и реинтеграцией женщин и детей на их родине.Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. Из зон вооруженных конфликтов, расположенных в Афганистане и на Ближнем Востоке, были в основном репатриированы женщины и дети. За весь период удалось вернуть в республику свыше 400 соотечественников. Ранее пресс-служба детского омбудсмена РФ заявила о том, что приостанавливает работу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии. Данный процесс стартовал летом 2017 года. На сегодняшний день из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию вернулись 122 ребенка из Ирака и 152 – из Сирии.
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репатриация, правительство рф, узбекистан, женщины, дети

ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока

20:20 26.03.2021 (обновлено: 20:22 26.03.2021)
385
© МИД УзбекистанаВласти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников
Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.03.2021
© МИД Узбекистана
Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. За весь период удалось репатриировать в республику свыше 400 соотечественников.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках онлайн-конференции предложил изучить опыт Узбекистана и России в репатриации детей из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В ходе мероприятия, представители структур ООН, ЕС, РФ, стран Центральной Азии обменялись опытом и обсудили основные проблемы, связанные с репатриацией и реинтеграцией женщин и детей на их родине.
Власти Узбекистана вернули из Сирии почти 100 соотечественников - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.12.2020
Общество
Из Сирии в Узбекистан вернулись почти 100 женщин и детей — фото
8 декабря 2020, 11:56
1270
Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. Из зон вооруженных конфликтов, расположенных в Афганистане и на Ближнем Востоке, были в основном репатриированы женщины и дети. За весь период удалось вернуть в республику свыше 400 соотечественников.
Ранее пресс-служба детского омбудсмена РФ заявила о том, что приостанавливает работу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии. Данный процесс стартовал летом 2017 года. На сегодняшний день из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию вернулись 122 ребенка из Ирака и 152 – из Сирии.
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