ЮНИСЕФ изучит опыт Узбекистана и России в репатриации женщин и детей с Ближнего Востока

ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках онлайн-конференции предложил изучить опыт Узбекистана и России в репатриации детей из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба фонда.В ходе мероприятия, представители структур ООН, ЕС, РФ, стран Центральной Азии обменялись опытом и обсудили основные проблемы, связанные с репатриацией и реинтеграцией женщин и детей на их родине.Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. Из зон вооруженных конфликтов, расположенных в Афганистане и на Ближнем Востоке, были в основном репатриированы женщины и дети. За весь период удалось вернуть в республику свыше 400 соотечественников. Ранее пресс-служба детского омбудсмена РФ заявила о том, что приостанавливает работу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии. Данный процесс стартовал летом 2017 года. На сегодняшний день из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию вернулись 122 ребенка из Ирака и 152 – из Сирии.
Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. За весь период удалось репатриировать в республику свыше 400 соотечественников.
ТАШКЕНТ, 26 мар — Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в рамках онлайн-конференции предложил изучить опыт Узбекистана и России в репатриации детей из зоны вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба фонда.
В ходе мероприятия, представители структур ООН, ЕС, РФ, стран Центральной Азии обменялись опытом и обсудили основные проблемы, связанные с репатриацией и реинтеграцией женщин и детей на их родине.
Власти Узбекистана с октябре 2019 года провели четыре операции по возвращению своих граждан на родину. Из зон вооруженных конфликтов, расположенных в Афганистане и на Ближнем Востоке, были в основном репатриированы женщины и дети. За весь период удалось вернуть в республику свыше 400 соотечественников.
Ранее пресс-служба детского омбудсмена РФ заявила о том, что приостанавливает работу по возвращению на родину несовершеннолетних россиян из Ирака и Сирии. Данный процесс стартовал летом 2017 года. На сегодняшний день из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в Россию вернулись 122 ребенка из Ирака и 152 – из Сирии.