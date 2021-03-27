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Культура
https://uz.sputniknews.ru/20210327/kontsert-denisa-matsueva-perenesen-na-aprel-17991181.html
Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
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культура
денис мацуев
концерт
ташкент
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана."Сегодня нам поступило сообщение о том, что Денис Мацуев заболел и мы вынуждены объявить о переносе концерта", - поясняют в фонде.Все ранее приобретенные билеты не утратят свою актуальность и останутся действительными, отметили в госструктуре. Напомним: российский пианист-виртуоз Денис Мацуев должен был дать концерт в Ташкенте 17 апреля. Однако позже дата его выступления была перенесена на 29 марта.
/20210304/Kirill-Rikhter-vpervye-dast-kontsert-v-Tashkente-16128561.html
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денис мацуев, концерт, ташкент

Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель

19:41 27.03.2021
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© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкРоссийский пианист-виртуоз Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта "Шоу ON!" на Okko
Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев во время онлайн-концерта в рамках проекта Шоу ON! на Okko - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Дата выступления была изменена по причине плохого самочувствия российского пианиста.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
"Сегодня нам поступило сообщение о том, что Денис Мацуев заболел и мы вынуждены объявить о переносе концерта", - поясняют в фонде.
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Все ранее приобретенные билеты не утратят свою актуальность и останутся действительными, отметили в госструктуре.
Напомним: российский пианист-виртуоз Денис Мацуев должен был дать концерт в Ташкенте 17 апреля. Однако позже дата его выступления была перенесена на 29 марта.
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