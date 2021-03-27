https://uz.sputniknews.ru/20210327/kontsert-denisa-matsueva-perenesen-na-aprel-17991181.html

Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель

Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.

2021-03-27T19:41+0500

2021-03-27T19:41+0500

2021-03-27T19:40+0500

культура

денис мацуев

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана."Сегодня нам поступило сообщение о том, что Денис Мацуев заболел и мы вынуждены объявить о переносе концерта", - поясняют в фонде.Все ранее приобретенные билеты не утратят свою актуальность и останутся действительными, отметили в госструктуре. Напомним: российский пианист-виртуоз Денис Мацуев должен был дать концерт в Ташкенте 17 апреля. Однако позже дата его выступления была перенесена на 29 марта.

/20210304/Kirill-Rikhter-vpervye-dast-kontsert-v-Tashkente-16128561.html

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денис мацуев, концерт, ташкент