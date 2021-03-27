Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на Отправить еще раз
https://uz.sputniknews.ru/20210327/kontsert-denisa-matsueva-perenesen-na-aprel-17991181.html
Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
2021-03-27T19:41+0500
2021-03-27T19:41+0500
2021-03-27T19:40+0500
культура
денис мацуев
концерт
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1444/72/14447230_0:317:3079:2048_1920x0_80_0_0_9c32976ca544989757902fa727188022.jpg
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана."Сегодня нам поступило сообщение о том, что Денис Мацуев заболел и мы вынуждены объявить о переносе концерта", - поясняют в фонде.Все ранее приобретенные билеты не утратят свою актуальность и останутся действительными, отметили в госструктуре. Напомним: российский пианист-виртуоз Денис Мацуев должен был дать концерт в Ташкенте 17 апреля. Однако позже дата его выступления была перенесена на 29 марта.
/20210304/Kirill-Rikhter-vpervye-dast-kontsert-v-Tashkente-16128561.html
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1444/72/14447230_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_895494acf6dfc5dad725df59be82c8ac.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
денис мацуев, концерт, ташкент
Концерт Дениса Мацуева перенесен на апрель
Дата выступления была изменена по причине плохого самочувствия российского пианиста.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Концерт Дениса Мацуева переносится на 24 апреля, информирует пресс-служба Фонда развития культуры и искусства Узбекистана.
"Сегодня нам поступило сообщение о том, что Денис Мацуев заболел и мы вынуждены объявить о переносе концерта", - поясняют в фонде.
Все ранее приобретенные билеты не утратят свою актуальность и останутся действительными, отметили в госструктуре.
Напомним: российский пианист-виртуоз Денис Мацуев должен был дать концерт в Ташкенте 17 апреля. Однако позже дата его выступления была перенесена на 29 марта.