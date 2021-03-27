Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте

Организатором мероприятия выступил Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Пока конкурсантки демонстрировали свои навыки приготовления традиционных блюд, публику развлекал ансамбль "Изге нур".Участники конкурса соревновались в нарезке традиционной лапши для супа тукмач. Считается, что чем тоньше лапша, тем искуснее хозяйка. Победительницам конкурса вручили дипломы и подарки - кулинарные книги.Не обошлось на празднике и без десертов – татарская кухня особенно богата разнообразной выпечкой, так что тем, кто не боится поправиться, было чем полакомиться.Подробности в нашем сюжете.
В одной из столичных гостиниц прошел кулинарный праздник, посвященный татарской национальной кухне. Лучших хозяек наградили дипломами и подарками, а гости насладились богатым дастарханом.
Организатором мероприятия выступил Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Пока конкурсантки демонстрировали свои навыки приготовления традиционных блюд, публику развлекал ансамбль "Изге нур".