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Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте
Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте
В одной из столичных гостиниц прошел кулинарный праздник, посвященный татарской национальной кухне. Лучших хозяек наградили дипломами и подарками, а гости... 27.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-27T18:55+0500
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кулинария
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Организатором мероприятия выступил Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Пока конкурсантки демонстрировали свои навыки приготовления традиционных блюд, публику развлекал ансамбль "Изге нур".Участники конкурса соревновались в нарезке традиционной лапши для супа тукмач. Считается, что чем тоньше лапша, тем искуснее хозяйка. Победительницам конкурса вручили дипломы и подарки - кулинарные книги.Не обошлось на празднике и без десертов – татарская кухня особенно богата разнообразной выпечкой, так что тем, кто не боится поправиться, было чем полакомиться.Подробности в нашем сюжете.
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кулинария

Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте

18:55 27.03.2021 (обновлено: 19:16 27.03.2021)
1486
В одной из столичных гостиниц прошел кулинарный праздник, посвященный татарской национальной кухне. Лучших хозяек наградили дипломами и подарками, а гости насладились богатым дастарханом.
Организатором мероприятия выступил Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Пока конкурсантки демонстрировали свои навыки приготовления традиционных блюд, публику развлекал ансамбль "Изге нур".
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздник татарской национальной кухни в Ташкенте
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Участники конкурса соревновались в нарезке традиционной лапши для супа тукмач. Считается, что чем тоньше лапша, тем искуснее хозяйка.
Победительницам конкурса вручили дипломы и подарки - кулинарные книги.
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздник татарской национальной кухни в Ташкенте
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Не обошлось на празднике и без десертов – татарская кухня особенно богата разнообразной выпечкой, так что тем, кто не боится поправиться, было чем полакомиться.
© Sputnik / Рамиз БахтияровПраздник татарской национальной кухни в Ташкенте
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
Праздник татарской национальной кухни в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Подробности в нашем сюжете.
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