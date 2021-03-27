https://uz.sputniknews.ru/20210327/lapsha-na-dushu-i-chak-chak-po-serdtsu-konkurs-tatarskoy-kuxni-v-tashkente-17990788.html

Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте

Лапша на душу и чак-чак по сердцу: конкурс татарской кухни в Ташкенте

В одной из столичных гостиниц прошел кулинарный праздник, посвященный татарской национальной кухне. Лучших хозяек наградили дипломами и подарками, а гости... 27.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-27T18:55+0500

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видео

кулинария

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Организатором мероприятия выступил Татарский общественный культурно-просветительский центр Ташкента. Пока конкурсантки демонстрировали свои навыки приготовления традиционных блюд, публику развлекал ансамбль "Изге нур".Участники конкурса соревновались в нарезке традиционной лапши для супа тукмач. Считается, что чем тоньше лапша, тем искуснее хозяйка. Победительницам конкурса вручили дипломы и подарки - кулинарные книги.Не обошлось на празднике и без десертов – татарская кухня особенно богата разнообразной выпечкой, так что тем, кто не боится поправиться, было чем полакомиться.Подробности в нашем сюжете.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

кулинария