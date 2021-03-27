https://uz.sputniknews.ru/20210327/moskvichi-progolosovali-za-nazvanie-novoy-stantsii-bkl-v-rayone-xoroshevo-mnevniki-17988031.html

Москвичи проголосовали за название новой станции БКЛ в районе Хорошево-Мневники

Москвичи проголосовали за название новой станции БКЛ в районе Хорошево-Мневники

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи проголосовали за название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) в районе

2021-03-27T13:47+0500

2021-03-27T13:47+0500

2021-03-27T13:47+0500

россия

название

голосование

москва

метро

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи проголосовали за название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) в районе Хорошево-Мневники. Лидирующую позицию заняла версия "Народное Ополчение". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.По данным пресс-службы, этому варианту отдали свое предпочтение свыше 55% участников. На второй строчке расположилась "Карамышевская" - почти 36% респондентов. Однако 9,05% граждан предпочли доверить выбор специалистам. Отмечается, что в голосовании приняли участие 112 960 человек.В Истории метростроения России БКЛ является самым масштабным проектом и одним из крупных в мире. Протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров. Она включит в себя 31 станцию.

/20200513/V-moskovskom-metro-poyavilis-obyavleniya-na-uzbekskom-yazyke-14120657.html

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название, голосование, москва, метро