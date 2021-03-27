Москвичи проголосовали за название новой станции БКЛ в районе Хорошево-Мневники

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи проголосовали за название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) в районе Хорошево-Мневники. Лидирующую позицию заняла версия "Народное Ополчение". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.По данным пресс-службы, этому варианту отдали свое предпочтение свыше 55% участников. На второй строчке расположилась "Карамышевская" - почти 36% респондентов. Однако 9,05% граждан предпочли доверить выбор специалистам. Отмечается, что в голосовании приняли участие 112 960 человек.В Истории метростроения России БКЛ является самым масштабным проектом и одним из крупных в мире. Протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров. Она включит в себя 31 станцию.
По данным пресс-службы, в опросе приняли участие 112 960 человек.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В рамках проекта "Активный гражданин" москвичи проголосовали за название для новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) в районе Хорошево-Мневники. Лидирующую позицию заняла версия "Народное Ополчение". Об этом сообщается на сайте мэра столицы.
По данным пресс-службы, этому варианту отдали свое предпочтение свыше 55% участников. На второй строчке расположилась "Карамышевская" - почти 36% респондентов. Однако 9,05% граждан предпочли доверить выбор специалистам.
Отмечается, что в голосовании приняли участие 112 960 человек.
В Истории метростроения России БКЛ является самым масштабным проектом и одним из крупных в мире. Протяженность Большой кольцевой линии составит 70 километров. Она включит в себя 31 станцию.