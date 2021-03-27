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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210327/naznachen-i-o-direktora-tsentra-narkologii-17989372.html
Назначен и. о. директора Центра наркологии
Назначен и. о. директора Центра наркологии
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского
2021-03-27T16:54+0500
2021-03-27T16:55+0500
общество
медцентр
наркоугроза
назначение
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии назначен Ашуров Зарифжон Шарифович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Ашуров имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.По ожиданиям Министерства, работа ученого будет направлена на улучшение деятельности центра и качества оказания медуслуг населению. В частности, под его руководством в клинике планируется применить передовые инновационные технологии в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, а также расширить сотрудничество с авторитетными зарубежными медицинскими учреждениями.
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медцентр, наркоугроза, назначение

Назначен и. о. директора Центра наркологии

16:54 27.03.2021 (обновлено: 16:55 27.03.2021)
1352
© Министерство здравоохранения УзбекистанаАшуров Зарифжон Шарифович
Ашуров Зарифжон Шарифович - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Министерство здравоохранения Узбекистана
Должность получил Ашуров Зарифжон Шарифович. До назначения он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии назначен Ашуров Зарифжон Шарифович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ашуров имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.
По ожиданиям Министерства, работа ученого будет направлена на улучшение деятельности центра и качества оказания медуслуг населению. В частности, под его руководством в клинике планируется применить передовые инновационные технологии в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, а также расширить сотрудничество с авторитетными зарубежными медицинскими учреждениями.
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