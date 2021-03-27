https://uz.sputniknews.ru/20210327/naznachen-i-o-direktora-tsentra-narkologii-17989372.html

Назначен и. о. директора Центра наркологии

Назначен и. о. директора Центра наркологии

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского

2021-03-27T16:54+0500

2021-03-27T16:54+0500

2021-03-27T16:55+0500

общество

медцентр

наркоугроза

назначение

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии назначен Ашуров Зарифжон Шарифович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Ашуров имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.По ожиданиям Министерства, работа ученого будет направлена на улучшение деятельности центра и качества оказания медуслуг населению. В частности, под его руководством в клинике планируется применить передовые инновационные технологии в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, а также расширить сотрудничество с авторитетными зарубежными медицинскими учреждениями.

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медцентр, наркоугроза, назначение