Назначен и. о. директора Центра наркологии

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии назначен Ашуров Зарифжон Шарифович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.Ашуров имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.По ожиданиям Министерства, работа ученого будет направлена на улучшение деятельности центра и качества оказания медуслуг населению. В частности, под его руководством в клинике планируется применить передовые инновационные технологии в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, а также расширить сотрудничество с авторитетными зарубежными медицинскими учреждениями.
Должность получил Ашуров Зарифжон Шарифович. До назначения он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В соответствии с распоряжением министра здравоохранения, на пост исполняющего обязанности директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра наркологии назначен Ашуров Зарифжон Шарифович. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Ашуров имеет ученую степень доктора медицинских наук. Ранее он возглавлял кафедру психиатрии и наркологии Ташкентской медицинской академии.
По ожиданиям Министерства, работа ученого будет направлена на улучшение деятельности центра и качества оказания медуслуг населению. В частности, под его руководством в клинике планируется применить передовые инновационные технологии в области профилактики, диагностики и лечения наркозависимости, а также расширить сотрудничество с авторитетными зарубежными медицинскими учреждениями.