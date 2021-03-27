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"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз
"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз
Гигантский контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Своей мощной конструкцией он заблокировал двустороннее движение. Из-за сложившейся
2021-03-27T16:06+0500
2021-03-27T16:06+0500
видео
корабли
пробка
судно
торговля
египет
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Гигантский контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Своей мощной конструкцией он заблокировал двустороннее движение. Из-за сложившейся ситуации нефтевозы встали в большую пробку. По предварительным подсчетам, грузовые судна не смогли доставить в срок товары на $10 млрд. Эксперты подсчитывают убытки.Суэцкий канал является самым загруженным и основным из всех морских торговых путей в мире. Во сколько обошлась мировой торговле блокировка канала - смотрите в нашем видео.
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видео, корабли, пробка, судно, торговля, египет

"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз

16:06 27.03.2021
1761
По предварительным подсчетам, грузовые корабли не смогли доставить в срок товары на $10 млрд.
Гигантский контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Своей мощной конструкцией он заблокировал двустороннее движение. Из-за сложившейся ситуации нефтевозы встали в большую пробку. По предварительным подсчетам, грузовые судна не смогли доставить в срок товары на $10 млрд. Эксперты подсчитывают убытки.
Суэцкий канал является самым загруженным и основным из всех морских торговых путей в мире.
Во сколько обошлась мировой торговле блокировка канала - смотрите в нашем видео.
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