https://uz.sputniknews.ru/20210327/poperechnoe-sudno-v-suetskom-kanale-sel-na-mel-gigantskiy-konteynerovoz-17989016.html

"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз

"Поперечное" судно: в Суэцком канале сел на мель гигантский контейнеровоз

Гигантский контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Своей мощной конструкцией он заблокировал двустороннее движение. Из-за сложившейся

2021-03-27T16:06+0500

2021-03-27T16:06+0500

2021-03-27T16:06+0500

видео

корабли

пробка

судно

торговля

египет

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Гигантский контейнеровоз Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале. Своей мощной конструкцией он заблокировал двустороннее движение. Из-за сложившейся ситуации нефтевозы встали в большую пробку. По предварительным подсчетам, грузовые судна не смогли доставить в срок товары на $10 млрд. Эксперты подсчитывают убытки.Суэцкий канал является самым загруженным и основным из всех морских торговых путей в мире. Во сколько обошлась мировой торговле блокировка канала - смотрите в нашем видео.

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видео, корабли, пробка, судно, торговля, египет