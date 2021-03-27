В Ташкенте от COVID-19 вылечилась 99-летняя пациентка

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Зангиатинской инфекционной больнице, расположенной в Ташкентской области, от COVID-19 вылечилась пациентка в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Пожилая женщина 1922 года рождения была доставлена в клинику 14 марта. ПЦР-тест установил, что она заражена коронавирусной инфекцией. К тому же рентгеновское обследование показало, что в ее легких скопилась жидкость. Врачи диагностировали у пациентки двусторонний гидротакс. В Минздраве отмечают, что 99-летняя женщина успешно перенесла небольшую операцию, после которой на протяжении 14 дней получала интенсивную лечебную терапию.По словам завотделением, постепенно самочувствие пациентки стало улучшаться. После продолжительных профилактических процедур она пошла на поправку. По итогам лечения анализ методом ПЦР показал отрицательный результат.Напомним: по состоянию на утро 27 марта, общее количество вылечившихся от COVID-19 в Узбекистане достигло 80 360 человек, а показатель выздоровления составил 98%.
Пожилая женщина 1922 года рождения была доставлена в клинику 14 марта. ПЦР-тест установил, что она заражена коронавирусной инфекцией.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. В Зангиатинской инфекционной больнице, расположенной в Ташкентской области, от COVID-19 вылечилась пациентка в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Пожилая женщина 1922 года рождения была доставлена в клинику 14 марта. ПЦР-тест установил, что она заражена коронавирусной инфекцией.
К тому же рентгеновское обследование показало, что в ее легких скопилась жидкость. Врачи диагностировали у пациентки двусторонний гидротакс.
В течение 10 дней у пациентки методом торакальной хирургии за четыре раза было удалено два литра жидкости.
В Минздраве отмечают, что 99-летняя женщина успешно перенесла небольшую операцию, после которой на протяжении 14 дней получала интенсивную лечебную терапию.
По словам завотделением, постепенно самочувствие пациентки стало улучшаться. После продолжительных профилактических процедур она пошла на поправку. По итогам лечения анализ методом ПЦР показал отрицательный результат.
Напомним: по состоянию на утро 27 марта, общее количество вылечившихся от COVID-19 в Узбекистане достигло 80 360 человек, а показатель выздоровления составил 98%.