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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-uzbekistane-struktura-mvd-podverglas-globalnym-preobrazovaniyam---ukaz-prezidenta-17989673.html
В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента
В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения
2021-03-27T17:39+0500
2021-03-27T17:39+0500
кадровые перестановки
указ
общество
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью", сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, в разрезе каждой махалли, семьи и личности непосредственно на местах будут решаться проблемы, связанные с правонарушениями и преступностью. Отмечается, что на базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно в столице и регионах республики планируется создать махаллинские пункты правопорядка.Для реализации поставленной задачи, с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля". Платформа позволит в онлайн-формате направлять обращения инспекторам по профилактике, а также отслеживать процесс и статус их рассмотрения. До конца текущего года систему намечено запустить и в других регионах республики.Какие департаменты и центры появятся в структуре МВД Также главное управление исполнения наказания преобразовано в департамент исполнения наказания при МВД.Кроме этого в указе значится, что в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.
/20191117/Perestanovki-v-strukture-MVD-chto-izmenit-smena-kadrov-12812317.html
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кадровые перестановки, указ, мвд узбекистана

В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента

17:39 27.03.2021
297
© ГУВД г. ТашкентаСотрудник правоохранительных органов на фоне мечети
Сотрудник правоохранительных органов на фоне мечети - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© ГУВД г. Ташкента
с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля".
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью", сообщает пресс-служба Минюста.
В соответствии с документом, в разрезе каждой махалли, семьи и личности непосредственно на местах будут решаться проблемы, связанные с правонарушениями и преступностью.
Мужчины с портфелем в руке. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.11.2019
Общество
Перестановки в структуре МВД: что изменит смена кадров?
17 ноября 2019, 13:24
874
Отмечается, что на базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно в столице и регионах республики планируется создать махаллинские пункты правопорядка.
Для реализации поставленной задачи, с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля". Платформа позволит в онлайн-формате направлять обращения инспекторам по профилактике, а также отслеживать процесс и статус их рассмотрения. До конца текущего года систему намечено запустить и в других регионах республики.

Какие департаменты и центры появятся в структуре МВД

оперативно-розыскной департамент. В него вошли главные управления по уголовному розыску, борьбе с терроризмом и экстремизмом, оперативно-розыскному взаимодействию;
департамент общественной безопасности. Он включил в себя главные управления патрульно-постовой службы и охраны общественного порядка, профилактики правонарушений, безопасности дорожного движения, а также службу пробации;
департамент обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма. В его подчинении находятся два главных управления - по обеспечению безопасности на транспорте и по координации обеспечения безопасного туризма;
департамент духовно-просветительской работы и кадрового обеспечения. В его структуру включены: главное управление кадров, управление духовно-просветительской работы, управление профессиональной подготовки;
центр правовой статистики и оперативно-учетной информации. При этом, управление уголовно-правовой статистики Генпрокуратуры и его территориальные подразделения подпадают под упразднение;
центр научно-прикладных исследований вопросов общественной безопасности.
Также главное управление исполнения наказания преобразовано в департамент исполнения наказания при МВД.
Кроме этого в указе значится, что в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.
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