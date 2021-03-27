https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-uzbekistane-struktura-mvd-podverglas-globalnym-preobrazovaniyam---ukaz-prezidenta-17989673.html

В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента

В Узбекистане структура МВД подверглась глобальным преобразованиям — указ президента

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения

2021-03-27T17:39+0500

2021-03-27T17:39+0500

2021-03-27T17:39+0500

кадровые перестановки

указ

общество

мвд узбекистана

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik. Президент подписал указ "О мерах по поднятию на качественно новый уровень деятельности органов внутренних дел в сфере обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью", сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, в разрезе каждой махалли, семьи и личности непосредственно на местах будут решаться проблемы, связанные с правонарушениями и преступностью. Отмечается, что на базе опорных пунктов органов внутренних дел поэтапно в столице и регионах республики планируется создать махаллинские пункты правопорядка.Для реализации поставленной задачи, с 1 июня 2021 года в Ташкентской и Самаркандской областях будет внедрена информационная система "Smart махалля". Платформа позволит в онлайн-формате направлять обращения инспекторам по профилактике, а также отслеживать процесс и статус их рассмотрения. До конца текущего года систему намечено запустить и в других регионах республики.Какие департаменты и центры появятся в структуре МВД Также главное управление исполнения наказания преобразовано в департамент исполнения наказания при МВД.Кроме этого в указе значится, что в структуре территориальных ОВД упраздняются должности заместителя руководителей органов внутренних дел по охране общественного порядка, начальника управлений (отделов) профилактики правонарушений.

/20191117/Perestanovki-v-strukture-MVD-chto-izmenit-smena-kadrov-12812317.html

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кадровые перестановки, указ, мвд узбекистана