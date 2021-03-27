Власти Греции рассматривают возможность производства вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Греция планирует производить вакцины от коронавируса. Власти страны рассматривают двух претендентов - Moderna и "Спутник V". Об этом сообщают в РИА Новости со ссылкой на местную газету Та Неа.В настоящее время Греция начала действия по приобретению одного из патентов на производство препарата от COVID-19.На данном этапе в центре интересов государства находятся "Спутник V" и Moderna.Однако основным препятствием является стоимость производства препарата. Отмечается, что на его создание потребуется от 100 до 200 млн евро. Помимо финансовых вложений стране также необходимы высококвалифицированные кадры. Согласно официальным данным, по состоянию на 26 марта в Греции были сделаны 35 622 прививки от COVID-19, с начала процесса вакцинации 27 декабря прошлого года привились свыше 1, 5 млн граждан. Известно, что одну дозу получили 1 046 297 добровольцев, обе дозы - 526 429 человек.Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд жителей. Доказано, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Соответствующее подтверждение было опубликовано в медицинском журнале The Lancet.
В настоящее время в стране начались действия по приобретению одного из патентов на изготовление препарата от COVID-19.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Греция планирует производить вакцины от коронавируса. Власти страны рассматривают двух претендентов - Moderna и "Спутник V". Об этом сообщают в РИА Новости со ссылкой на местную газету Та Неа.
В настоящее время Греция начала действия по приобретению одного из патентов на производство препарата от COVID-19.
Производство вакцины
"В этом направлении уже ведутся зондирующие контакты и обсуждения с зарубежными фармацевтическими компаниями с целью уточнить перспективы сотрудничества в производстве вакцины в нашей стране", - информирует местное издание.
На данном этапе в центре интересов государства находятся "Спутник V" и Moderna.
Однако основным препятствием является стоимость производства препарата. Отмечается, что на его создание потребуется от 100 до 200 млн евро. Помимо финансовых вложений стране также необходимы высококвалифицированные кадры.
Согласно официальным данным, по состоянию на 26 марта в Греции были сделаны 35 622 прививки от COVID-19, с начала процесса вакцинации 27 декабря прошлого года привились свыше 1, 5 млн граждан. Известно, что одну дозу получили 1 046 297 добровольцев, обе дозы - 526 429 человек.
Вакцина "Спутник V" зарегистрирована почти в 60 странах с общим населением свыше 1,5 млрд жителей. Доказано, что эффективность "Спутника V" составляет 91,6%. Соответствующее подтверждение было опубликовано в медицинском журнале The Lancet.