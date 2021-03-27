Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов

В России внедрен новый алгоритм привлечения в страну иностранных работников. Эта мера была предпринята в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь набор трудовых мигрантов в РФ будет осуществляться через национальный портал вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru). Только крупным компаниям разрешено производить набор мигрантов. Работодатель несет полную ответственность за документы и местонахождение нанятого компанией сотрудника. В течение трех дней после истечения срока контракта он в обязательном порядке должен отправить трудового мигранта домой.
В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, в РФ введен новый порядок трудоустройства иностранных специалистов на территории страны.
В России внедрен новый алгоритм привлечения в страну иностранных работников. Эта мера была предпринята в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Теперь набор трудовых мигрантов в РФ будет осуществляться через национальный портал вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru).
Только крупным компаниям разрешено производить набор мигрантов. Работодатель несет полную ответственность за документы и местонахождение нанятого компанией сотрудника. В течение трех дней после истечения срока контракта он в обязательном порядке должен отправить трудового мигранта домой.