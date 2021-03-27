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Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов
Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов
В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, в РФ введен новый порядок трудоустройства иностранных специалистов на... 27.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-27T11:44+0500
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инфографика
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В России внедрен новый алгоритм привлечения в страну иностранных работников. Эта мера была предпринята в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь набор трудовых мигрантов в РФ будет осуществляться через национальный портал вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru). Только крупным компаниям разрешено производить набор мигрантов. Работодатель несет полную ответственность за документы и местонахождение нанятого компанией сотрудника. В течение трех дней после истечения срока контракта он в обязательном порядке должен отправить трудового мигранта домой.
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инфографика, мигранты

Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов

11:44 27.03.2021 (обновлено: 11:47 27.03.2021)
1711
В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, в РФ введен новый порядок трудоустройства иностранных специалистов на территории страны.
Инфографика - Sputnik Узбекистан
Инфографика - Sputnik Узбекистан
В России внедрен новый алгоритм привлечения в страну иностранных работников. Эта мера была предпринята в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Теперь набор трудовых мигрантов в РФ будет осуществляться через национальный портал вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru).
Только крупным компаниям разрешено производить набор мигрантов. Работодатель несет полную ответственность за документы и местонахождение нанятого компанией сотрудника. В течение трех дней после истечения срока контракта он в обязательном порядке должен отправить трудового мигранта домой.
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