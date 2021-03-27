https://uz.sputniknews.ru/20210327/vy-prinyaty-v-rossii-razrabotali-novyy-poryadok-nayma-trudovyx-migrantov-17980819.html

Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов

Вы приняты! В России разработали новый порядок найма трудовых мигрантов

В связи с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции, в РФ введен новый порядок трудоустройства иностранных специалистов на... 27.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-27T11:44+0500

2021-03-27T11:44+0500

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инфографика

мигранты

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В России внедрен новый алгоритм привлечения в страну иностранных работников. Эта мера была предпринята в связи с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавирусной инфекции. Теперь набор трудовых мигрантов в РФ будет осуществляться через национальный портал вакансий "Работа в России" (trudvsem.ru). Только крупным компаниям разрешено производить набор мигрантов. Работодатель несет полную ответственность за документы и местонахождение нанятого компанией сотрудника. В течение трех дней после истечения срока контракта он в обязательном порядке должен отправить трудового мигранта домой.

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2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

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инфографика, мигранты