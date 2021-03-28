Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.В минувший вторник в Управление обеспечения безопасности при метрополитене обратилась 24-летняя девушка. Она утверждала, что в тот день около 19.00 неизвестный вытащил из правого кармана ее куртки смартфон Samsung-А70.Пропажу девушка заметила на станции "Мирзо Улугбек".Подозреваемого досмотрели. При нем оказался тот самый смартфон Samsung-А70 и еще два чужих мобильника. Оказалось, что это был "улов" вора за тот день — первую кражу он совершил в 14.00 на станции "Халклар Дустлиги". Другой телефон он стащил в 19.00 на платформе "Пахтакор".Потерпевшими, помимо той, которая обратилась за помощью, стали еще две девушки: одной — 16 лет, другой — 19. Ведется предварительное следствие.
Во внутреннем кармане куртки у мужчины были обнаружены три мобильных телефона, которые ему не принадлежат.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.
В минувший вторник в Управление обеспечения безопасности при метрополитене обратилась 24-летняя девушка. Она утверждала, что в тот день около 19.00 неизвестный вытащил из правого кармана ее куртки смартфон Samsung-А70.
Пропажу девушка заметила на станции "Мирзо Улугбек".
"На основании данного заявления оперуполномоченными УОБ на метрополитене на станции Ташкентского метрополитена "Буюк ипак йули" было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого по подозрению был задержан житель поселка "Сукок" Паркентского района Ташкентской области, гражданин Б.Б", — заявили в МВД.
Подозреваемого досмотрели. При нем оказался тот самый смартфон Samsung-А70 и еще два чужих мобильника.