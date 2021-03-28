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https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html
Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый
Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.
2021-03-28T10:37+0500
2021-03-28T10:39+0500
общество
ташкентский метрополитен
телефон
вор
метро
ташкент
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.В минувший вторник в Управление обеспечения безопасности при метрополитене обратилась 24-летняя девушка. Она утверждала, что в тот день около 19.00 неизвестный вытащил из правого кармана ее куртки смартфон Samsung-А70.Пропажу девушка заметила на станции "Мирзо Улугбек".Подозреваемого досмотрели. При нем оказался тот самый смартфон Samsung-А70 и еще два чужих мобильника. Оказалось, что это был "улов" вора за тот день — первую кражу он совершил в 14.00 на станции "Халклар Дустлиги". Другой телефон он стащил в 19.00 на платформе "Пахтакор".Потерпевшими, помимо той, которая обратилась за помощью, стали еще две девушки: одной — 16 лет, другой — 19. Ведется предварительное следствие.
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ташкентский метрополитен, телефон, вор, метро, ташкент

Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый

10:37 28.03.2021 (обновлено: 10:39 28.03.2021)
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВагоны метро
Вагоны метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Во внутреннем кармане куртки у мужчины были обнаружены три мобильных телефона, которые ему не принадлежат.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.
В минувший вторник в Управление обеспечения безопасности при метрополитене обратилась 24-летняя девушка. Она утверждала, что в тот день около 19.00 неизвестный вытащил из правого кармана ее куртки смартфон Samsung-А70.
Пропажу девушка заметила на станции "Мирзо Улугбек".

"На основании данного заявления оперуполномоченными УОБ на метрополитене на станции Ташкентского метрополитена "Буюк ипак йули" было проведено оперативное мероприятие, в ходе которого по подозрению был задержан житель поселка "Сукок" Паркентского района Ташкентской области, гражданин Б.Б", — заявили в МВД.

Подозреваемого досмотрели. При нем оказался тот самый смартфон Samsung-А70 и еще два чужих мобильника.
© МВД УзбекистанаМужчина, укравший три мобильных телефона, задержан сотрудниками УОБ в метро
Мужчина, укравший три мобильных телефона, задержан сотрудниками УОБ в метро - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
Мужчина, укравший три мобильных телефона, задержан сотрудниками УОБ в метро
© МВД Узбекистана
Оказалось, что это был "улов" вора за тот день — первую кражу он совершил в 14.00 на станции "Халклар Дустлиги". Другой телефон он стащил в 19.00 на платформе "Пахтакор".
Потерпевшими, помимо той, которая обратилась за помощью, стали еще две девушки: одной — 16 лет, другой — 19.
Ведется предварительное следствие.
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