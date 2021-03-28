https://uz.sputniknews.ru/20210328/metro-tashkenta--pod-pritselom-vora-karmannika-zaderjan-podozrevaemyy-17993489.html

Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый

Метро Ташкента — под прицелом вора-карманника: задержан подозреваемый

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.

2021-03-28T10:37+0500

2021-03-28T10:37+0500

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общество

ташкентский метрополитен

телефон

вор

метро

ташкент

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. В ташкентском метро поймали вора-карманника, который перемещался между станциями и крал мобильные телефоны.В минувший вторник в Управление обеспечения безопасности при метрополитене обратилась 24-летняя девушка. Она утверждала, что в тот день около 19.00 неизвестный вытащил из правого кармана ее куртки смартфон Samsung-А70.Пропажу девушка заметила на станции "Мирзо Улугбек".Подозреваемого досмотрели. При нем оказался тот самый смартфон Samsung-А70 и еще два чужих мобильника. Оказалось, что это был "улов" вора за тот день — первую кражу он совершил в 14.00 на станции "Халклар Дустлиги". Другой телефон он стащил в 19.00 на платформе "Пахтакор".Потерпевшими, помимо той, которая обратилась за помощью, стали еще две девушки: одной — 16 лет, другой — 19. Ведется предварительное следствие.

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ташкентский метрополитен, телефон, вор, метро, ташкент