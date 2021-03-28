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Пандемия COVID-19 пришлась "на руку" аллергикам — врач
Пандемия COVID-19 пришлась "на руку" аллергикам — врач
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Весенний период — это настоящее испытание для аллергиков.
2021-03-28T11:58+0500
2021-03-28T11:58+0500
пандемия
коронавирус
аллергия
здоровье
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Весенний период — это настоящее испытание для аллергиков. В это время необходимо быть особенно осторожными во время прогулок в лес или парки, ведь там растут деревья, кусты и травы, которые и становятся "разносчиками" аллергенов. Однако в этом году период цветения может нанести не такой сильный урон, как обычно. Все дело в пандемии COVID-19, из-за которого граждане вынуждены носить маски.Без них находиться в общественных местах запрещено. Ранее аллергикам дали советы, как лучше перенести период весеннего цветения. О том, чего не стоит делать, читайте в материале.
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пандемия, коронавирус, аллергия, здоровье

Пандемия COVID-19 пришлась "на руку" аллергикам — врач

11:58 28.03.2021
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CC0 / Pixabay / Mojpe / Женщина держит носовой платок
Женщина держит носовой платок - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
CC0 / Pixabay / Mojpe /
Защитные маски — это то, без чего мы сегодня не можем выйти из дома, однако для ряда людей — это стало настоящим спасением.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Весенний период — это настоящее испытание для аллергиков.
В это время необходимо быть особенно осторожными во время прогулок в лес или парки, ведь там растут деревья, кусты и травы, которые и становятся "разносчиками" аллергенов.
Однако в этом году период цветения может нанести не такой сильный урон, как обычно. Все дело в пандемии COVID-19, из-за которого граждане вынуждены носить маски.
Без них находиться в общественных местах запрещено.
"Идем в парк — надеваем маску обязательно, потому что пыльца не пройдет через нее. Также есть назальные фильтры, которые продаются в аптеках. То есть риск атаки на иммунную систему уменьшается", — отметила врач-терапевт Людмила Лапа.
Ранее аллергикам дали советы, как лучше перенести период весеннего цветения. О том, чего не стоит делать, читайте в материале.
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