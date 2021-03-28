https://uz.sputniknews.ru/20210328/pandemiya-covid-19-prishlas-na-ruku-allergikam--vrach-17995580.html

Пандемия COVID-19 пришлась "на руку" аллергикам — врач

Пандемия COVID-19 пришлась "на руку" аллергикам — врач

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Весенний период — это настоящее испытание для аллергиков.

2021-03-28T11:58+0500

2021-03-28T11:58+0500

2021-03-28T11:58+0500

пандемия

коронавирус

аллергия

здоровье

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Весенний период — это настоящее испытание для аллергиков. В это время необходимо быть особенно осторожными во время прогулок в лес или парки, ведь там растут деревья, кусты и травы, которые и становятся "разносчиками" аллергенов. Однако в этом году период цветения может нанести не такой сильный урон, как обычно. Все дело в пандемии COVID-19, из-за которого граждане вынуждены носить маски.Без них находиться в общественных местах запрещено. Ранее аллергикам дали советы, как лучше перенести период весеннего цветения. О том, чего не стоит делать, читайте в материале.

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пандемия, коронавирус, аллергия, здоровье