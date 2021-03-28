https://uz.sputniknews.ru/20210328/sobakoterapiya-kak-chetveronogie-v-aeroportu-uspokaivayut-passajirov--video-17999172.html

Собакотерапия: как ушастые "психологи" аэропорта успокаивают пассажиров — видео

Собакотерапия: как ушастые "психологи" аэропорта успокаивают пассажиров — видео

Специалисты уверены, что появление животных способно стабилизировать психологическое состояние и расслабиться перед поездкой.

2021-03-28T16:30+0500

2021-03-28T16:30+0500

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видео

собаки

аэрофобия

самолет

страхи

полеты

аэропорт

мультимедиа

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Специалисты уверены, что появление животных способно стабилизировать психологическое состояние и расслабиться перед поездкой.Пассажиры получают релакс, а ушастые "психологи" — вкусняшки и яркие впечатления!В мире собакотерапия уже довольно распространена, а вот в России появилась впервые.Подробности смотрите в видеосюжете.

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видео, собаки, аэрофобия, самолет, страхи, полеты, аэропорт, мультимедиа