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https://uz.sputniknews.ru/20210328/sobakoterapiya-kak-chetveronogie-v-aeroportu-uspokaivayut-passajirov--video-17999172.html
Собакотерапия: как ушастые "психологи" аэропорта успокаивают пассажиров — видео
Собакотерапия: как ушастые "психологи" аэропорта успокаивают пассажиров — видео
Специалисты уверены, что появление животных способно стабилизировать психологическое состояние и расслабиться перед поездкой.
2021-03-28T16:30+0500
2021-03-28T16:30+0500
2021-03-28T16:32+0500
видео
собаки
аэрофобия
самолет
страхи
полеты
аэропорт
мультимедиа
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Специалисты уверены, что появление животных способно стабилизировать психологическое состояние и расслабиться перед поездкой.Пассажиры получают релакс, а ушастые "психологи" — вкусняшки и яркие впечатления!В мире собакотерапия уже довольно распространена, а вот в России появилась впервые.Подробности смотрите в видеосюжете.
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видео, собаки, аэрофобия, самолет, страхи, полеты, аэропорт, мультимедиа
Собакотерапия: как ушастые "психологи" аэропорта успокаивают пассажиров — видео 16:30 28.03.2021 (обновлено: 16:32 28.03.2021)
Эти два пса помогают людям с аэрофобией настроиться на предстоящий полет.
Специалисты уверены, что появление животных способно стабилизировать психологическое состояние и расслабиться перед поездкой.
Пассажиры получают релакс, а ушастые "психологи" — вкусняшки и яркие впечатления!
В мире собакотерапия уже довольно распространена, а вот в России появилась впервые.
Подробности смотрите в видеосюжете.