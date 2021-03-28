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ЦБ поменял порядок осуществления валютных операций — 3 новых правила

ЦБ поменял порядок осуществления валютных операций — 3 новых правила

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Принято постановление правления Центробанка Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в правила осуществления валютных операций

2021-03-28T13:44+0500

2021-03-28T13:44+0500

2021-03-28T13:46+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Принято постановление правления Центробанка Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в правила осуществления валютных операций в РУз". Основных нововведений всего три. Прежде всего, сократился срок осуществления расчетов между коммерческим банком и клиентом-хозсубъектом по заявкам на покупку или продажу валюты, заключения об удовлетворении которых утверждены. Теперь эти расчеты должны быть выполнены не позднее следующего банковского рабочего дня. Ранее процесс занимал два дня. Кроме того, перепродажа хозяйственным субъектом иностранной валюты (ранее списанной со специального валютного счета и не использованной, а также возвращенной по другим причинам) коммерческому банку отныне будет производиться "без акцептирования по рыночному курсу, сформированному на основе спроса и предложения на день продажи".До этого перепродажа осуществлялась по курсу валютной биржи. Наконец, введено правило, касающееся ввоза валюты в виде наличных, которые коммерческие банки ввозят на территорию Узбекистана.Теперь о таких вещах нужно будет уведомить ЦБ (ранее нужно было получить разрешение, чтобы завезти валюту). Вывоз коммерческими банками валюты из страны в виде наличных производится с разрешения ЦБ.

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валютные операции, цб, валюта, деньги, узбекистан