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ЦБ поменял порядок осуществления валютных операций — 3 новых правила
ЦБ поменял порядок осуществления валютных операций — 3 новых правила
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Принято постановление правления Центробанка Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в правила осуществления валютных операций
2021-03-28T13:44+0500
2021-03-28T13:46+0500
экономика
валютные операции
цб
валюта
деньги
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Принято постановление правления Центробанка Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в правила осуществления валютных операций в РУз". Основных нововведений всего три. Прежде всего, сократился срок осуществления расчетов между коммерческим банком и клиентом-хозсубъектом по заявкам на покупку или продажу валюты, заключения об удовлетворении которых утверждены. Теперь эти расчеты должны быть выполнены не позднее следующего банковского рабочего дня. Ранее процесс занимал два дня. Кроме того, перепродажа хозяйственным субъектом иностранной валюты (ранее списанной со специального валютного счета и не использованной, а также возвращенной по другим причинам) коммерческому банку отныне будет производиться "без акцептирования по рыночному курсу, сформированному на основе спроса и предложения на день продажи".До этого перепродажа осуществлялась по курсу валютной биржи. Наконец, введено правило, касающееся ввоза валюты в виде наличных, которые коммерческие банки ввозят на территорию Узбекистана.Теперь о таких вещах нужно будет уведомить ЦБ (ранее нужно было получить разрешение, чтобы завезти валюту). Вывоз коммерческими банками валюты из страны в виде наличных производится с разрешения ЦБ.
/20210129/Na-kakikh-valyutakh-mozhno-zarabotat-v-2021-m--eto-ne-dollar-15889552.html
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валютные операции, цб, валюта, деньги, узбекистан

ЦБ поменял порядок осуществления валютных операций — 3 новых правила

13:44 28.03.2021 (обновлено: 13:46 28.03.2021)
306
© Sputnik / Владимир ТрефиловДенежные купюры.
Денежные купюры. - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Владимир Трефилов
Документ принят в соответствии с законом республики "О валютном регулировании" и указом главы государства "О мерах по кардинальному совершенствованию лицензионных и разрешительных процедур".
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Принято постановление правления Центробанка Узбекистана "О внесении изменений и дополнений в правила осуществления валютных операций в РУз".
Основных нововведений всего три.
Прежде всего, сократился срок осуществления расчетов между коммерческим банком и клиентом-хозсубъектом по заявкам на покупку или продажу валюты, заключения об удовлетворении которых утверждены.
Теперь эти расчеты должны быть выполнены не позднее следующего банковского рабочего дня. Ранее процесс занимал два дня.
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Кроме того, перепродажа хозяйственным субъектом иностранной валюты (ранее списанной со специального валютного счета и не использованной, а также возвращенной по другим причинам) коммерческому банку отныне будет производиться "без акцептирования по рыночному курсу, сформированному на основе спроса и предложения на день продажи".
До этого перепродажа осуществлялась по курсу валютной биржи.
Наконец, введено правило, касающееся ввоза валюты в виде наличных, которые коммерческие банки ввозят на территорию Узбекистана.
Теперь о таких вещах нужно будет уведомить ЦБ (ранее нужно было получить разрешение, чтобы завезти валюту).
"При этом уведомления о ввозе наличных валютных средств на территорию РУз должны быть представлены коммерческими банками в Центральный банк в трехдневный срок", — говорится в заявлении.
Вывоз коммерческими банками валюты из страны в виде наличных производится с разрешения ЦБ.
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