Униженный Роналду бросил капитанскую повязку: Сербия "украла" победу у Португалии

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сборная Португалии дважды упустила победу в Белграде. Ведя в счете, гости пропустили два мяча, а на последней минуте не был засчитан гол Роналду. В Белграде состоялся отборочный матч группы А, где за выход в финальную стадию Чемпионата Европы сражались команды Сербии и Португалии. В первой половине встречи усилиями Диогу Жоты португальцы дважды забили в ворота хозяев, но сербы нашли в себе силы отыграться.В самом начале второго тайма в те же самые ворота влетел первый ответный мяч - успех праздновал Александар Митрович. На 60-й минуте счет сровнял Филип Костич.И у тех и у других были возможности вырваться вперед, но концовка игры выдалась спокойной, и все уже смирились с ничьей. Разгневанный решением судьи Роналду стал возмущаться, за что получил от рефери желтую карточку. Капитан португальцев бросил на газон свою повязку и ушел с поля.Если итоговый результат - 2:2 останется неизменным, то сборная Сербии окажется лидером группы А. Последний матч ей предстоит сыграть с командой Азербайджана.
В отборочном матче к ЧЕ-2022 сборная Сербии в Белграде чудом спаслась от поражения, уступая после первого тайма со счетом 0:2. Но самой драматичной оказалась 93-я минута.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сборная Португалии дважды упустила победу в Белграде. Ведя в счете, гости пропустили два мяча, а на последней минуте не был засчитан гол Роналду.
В Белграде состоялся отборочный матч группы А, где за выход в финальную стадию Чемпионата Европы сражались команды Сербии и Португалии. В первой половине встречи усилиями Диогу Жоты португальцы дважды забили в ворота хозяев, но сербы нашли в себе силы отыграться.
В самом начале второго тайма в те же самые ворота влетел первый ответный мяч - успех праздновал Александар Митрович. На 60-й минуте счет сровнял Филип Костич.
И у тех и у других были возможности вырваться вперед, но концовка игры выдалась спокойной, и все уже смирились с ничьей.
Однако на последней компенсированной минуте проходной фланговый перевод на Роналду, запоровшему все стандарты в этом матче, оказался по сути голевым. На видеоповторе во время трансляции видно, что мяч полностью пересек линию ворот до того, как его в эффектном подкате выбил защитник словаков. Португальцы уже праздновали победу, но судья гол не засчитал, а система видеофиксации на этой стадии турнира не предусмотрена.
Разгневанный решением судьи Роналду стал возмущаться, за что получил от рефери желтую карточку. Капитан португальцев бросил на газон свою повязку и ушел с поля.
Если итоговый результат - 2:2 останется неизменным, то сборная Сербии окажется лидером группы А. Последний матч ей предстоит сыграть с командой Азербайджана.