https://uz.sputniknews.ru/20210328/unijennyy-ronaldu-brosil-kapitanskuyu-povyazku-serbiya-ukrala-pobedu-u-portugalii-17991730.html

Униженный Роналду бросил капитанскую повязку: Сербия "украла" победу у Португалии

Униженный Роналду бросил капитанскую повязку: Сербия "украла" победу у Португалии

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сборная Португалии дважды упустила победу в Белграде. Ведя в счете, гости пропустили два мяча, а на последней минуте не был засчитан

2021-03-28T03:03+0500

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. Сборная Португалии дважды упустила победу в Белграде. Ведя в счете, гости пропустили два мяча, а на последней минуте не был засчитан гол Роналду. В Белграде состоялся отборочный матч группы А, где за выход в финальную стадию Чемпионата Европы сражались команды Сербии и Португалии. В первой половине встречи усилиями Диогу Жоты португальцы дважды забили в ворота хозяев, но сербы нашли в себе силы отыграться.В самом начале второго тайма в те же самые ворота влетел первый ответный мяч - успех праздновал Александар Митрович. На 60-й минуте счет сровнял Филип Костич.И у тех и у других были возможности вырваться вперед, но концовка игры выдалась спокойной, и все уже смирились с ничьей. Разгневанный решением судьи Роналду стал возмущаться, за что получил от рефери желтую карточку. Капитан португальцев бросил на газон свою повязку и ушел с поля.Если итоговый результат - 2:2 останется неизменным, то сборная Сербии окажется лидером группы А. Последний матч ей предстоит сыграть с командой Азербайджана.

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футбол, криштиану роналду