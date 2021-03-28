https://uz.sputniknews.ru/20210328/v-goskomekologii-obyasnili-otkuda-na-ulitse-samarkanda-vzyalsya-lvyonok--video-17992628.html

В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео

В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока

2021-03-28T09:30+0500

2021-03-28T09:30+0500

2021-03-28T09:30+0500

общество

государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан

андижанская область

животные

лев

кашкадарьинская область

самарканд

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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока неизвестно, кому принадлежит дикое животное.Ситуацию прояснили в Государственном комитете экологии. Оказалось, что малыша обнаружили в ходе досмотра автомобиля, следовавшего из Кашкадарии в Андижа. Рейд проводили совместно сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и ОВД. Водитель между тем не смог ответить на вопросы и попросту сбежал. Вскоре водителя задержали, сейчас ведется предварительное следствие. Животное находится на временном содержании в управлении экологии Самаркандской области. В ведомстве пообещали держать в курсе дела.

андижанская область

кашкадарьинская область

самарканд

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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, андижанская область, животные, лев, кашкадарьинская область, самарканд