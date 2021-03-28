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https://uz.sputniknews.ru/20210328/v-goskomekologii-obyasnili-otkuda-na-ulitse-samarkanda-vzyalsya-lvyonok--video-17992628.html
В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео
В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока
2021-03-28T09:30+0500
2021-03-28T09:30+0500
общество
государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан
андижанская область
животные
лев
кашкадарьинская область
самарканд
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ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока неизвестно, кому принадлежит дикое животное.Ситуацию прояснили в Государственном комитете экологии. Оказалось, что малыша обнаружили в ходе досмотра автомобиля, следовавшего из Кашкадарии в Андижа. Рейд проводили совместно сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и ОВД. Водитель между тем не смог ответить на вопросы и попросту сбежал. Вскоре водителя задержали, сейчас ведется предварительное следствие. Животное находится на временном содержании в управлении экологии Самаркандской области. В ведомстве пообещали держать в курсе дела.
андижанская область
кашкадарьинская область
самарканд
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государственный комитет по экологии и охране окружающей среды республики узбекистан, андижанская область, животные, лев, кашкадарьинская область, самарканд

В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео

09:30 28.03.2021
943
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкЛьвенок, иллюстративное фото
Львенок, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.03.2021
© Sputnik / Виталий Аньков
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Животное было поймано, а не найдено.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока неизвестно, кому принадлежит дикое животное.
Ситуацию прояснили в Государственном комитете экологии.
Оказалось, что малыша обнаружили в ходе досмотра автомобиля, следовавшего из Кашкадарии в Андижа. Рейд проводили совместно сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и ОВД.
Водитель между тем не смог ответить на вопросы и попросту сбежал.

"На вопросы специалистов регионального департамента экологии о том, откуда, куда и зачем он вез львёнка, водитель не смог дать четкого ответа. Он также не предоставил документы, затем, сказав "я принесу документы", гражданин оставил львёнка и убежал", — говорится в официальном сообщении.

Вскоре водителя задержали, сейчас ведется предварительное следствие.
Животное находится на временном содержании в управлении экологии Самаркандской области.
В ведомстве пообещали держать в курсе дела.
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