В Госкомэкологии объяснили, откуда на улице Самарканда взялся львёнок — видео

ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока неизвестно, кому принадлежит дикое животное.Ситуацию прояснили в Государственном комитете экологии. Оказалось, что малыша обнаружили в ходе досмотра автомобиля, следовавшего из Кашкадарии в Андижа. Рейд проводили совместно сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и ОВД. Водитель между тем не смог ответить на вопросы и попросту сбежал. Вскоре водителя задержали, сейчас ведется предварительное следствие. Животное находится на временном содержании в управлении экологии Самаркандской области. В ведомстве пообещали держать в курсе дела.
ТАШКЕНТ, 28 мар — Sputnik. На днях в соцсетях распространилось видео о том, что на одной из улиц Самарканда обнаружили львёнка. Пользователи отмечали, что пока неизвестно, кому принадлежит дикое животное.
Ситуацию прояснили в Государственном комитете экологии.
Оказалось, что малыша обнаружили в ходе досмотра автомобиля, следовавшего из Кашкадарии в Андижа. Рейд проводили совместно сотрудники Управления экологии и охраны окружающей среды Самаркандской области и ОВД.
Водитель между тем не смог ответить на вопросы и попросту сбежал.
"На вопросы специалистов регионального департамента экологии о том, откуда, куда и зачем он вез львёнка, водитель не смог дать четкого ответа. Он также не предоставил документы, затем, сказав "я принесу документы", гражданин оставил львёнка и убежал", — говорится в официальном сообщении.
Вскоре водителя задержали, сейчас ведется предварительное следствие.
Животное находится на временном содержании в управлении экологии Самаркандской области.