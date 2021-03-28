Россия
В США доказывают, что все мировые войны развязали русские
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© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВыставка "Ни меры, ни названья, ни сравненья" в Еврейском музее и центре толерантности
© Sputnik / Сергей Пятаков/
Ревизия истории Второй мировой войны вступает в новую фазу.
На протяжении последнего времени на Западе активно внедряли мысль о том, что Советский Союз и нацистская Германия вместе развязали войну, а Сталин и Гитлер в равной степени ответственны за это. Теперь же идеологи ревизионизма предсказуемо идут дальше, пытаясь навязать мысль о том, что Гитлер был меньшим злом.
Если этот опасный процесс пересмотра истории не остановить, следующим этапом неминуемо станет полное оправдание и даже героизация немецкого фюрера и идеологии нацизма как таковой.
5 марта, 19:26
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Такой вывод можно сделать из анонсов скорого выхода книги известного своими провокациями американского ревизиониста истории (язык не поворачивается назвать его историком) Шона МакМикина "Война Сталина". Американец прославился своими работами, в которых во всех бедах человечества обвиняет Россию и русских.
Пожалуй, наиболее скандальным его творением стала книга, вышедшая десять лет назад. Уже по названию понятно ее содержание: "Русские корни Первой мировой войны". То есть, по мнению автора, мировую бойню 1914 года развязали не Германия и Австро-Венгрия, как считалось доселе, а Российская империя.
Книга тогда еще малоизвестного автора, который работал ассистентом профессора в университете Анкары, в условиях нарастающей критики внешней политики современной России сразу пришлась ко двору на Западе, получив блестящие отзывы прессы и даже литературные призы.
Ни одна из последующих работ МакМикина больше не привлекала такое внимание и не вызывала такие споры.
Видимо, поняв, что сейчас, в разгар новых "исторических войн", навязанных нам Западом, сложились благоприятные обстоятельства для очередной псевдоисторической провокации, МакМикин (теперь уже профессор престижного нью-йоркского Бард-колледжа) решил издать книгу, в которой обвинил нас и в развязывании Второй мировой войны.
То есть американец последовательно доказывает: во всех бедах и катастрофах всегда виноваты русские.
21 июня 2020, 10:27
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Да, в утверждении о равной ответственности Гитлера и Сталина за начало войны ничего нового нет. В свое время эту идею (поначалу многим на Западе казавшуюся дикой) вбросили в академическую дискуссию предшественники МакМикина в деле ревизионизма.
Эта идея давно уже получила развитие и даже признание на уровне официальных решений различных органов на Западе — чего только стоит скандальная резолюция Европарламента, принятая к 80-летию начала Второй мировой войны и поставившая знак равенства между нацистской Германией и сталинским СССР.
Напомним: президент России Владимир Путин отозвался на эту резолюцию большой статьей "75 лет Великой Победы. Общая ответственность перед историей и будущим".
"Считаю, что подобные "бумаги" — не могу назвать эту резолюцию документом — при всем явном расчете на скандал несут опасные, реальные угрозы", — написал в прошлом году российский лидер, обозначив среди этих угроз "осознанную политику по разрушению послевоенного мироустройства".
Но, постепенно уравнивая Сталина и Гитлера, западные политики и академические ученые до сих пор не рисковали обелять нацистского вождя или называть его меньшим злом. Исключение составляли отдельные маргиналы, откровенные нацисты и одержимые "российской угрозой" политики Прибалтики и Украины.
То, что делает МакМикин, — это начало процесса постепенного закрепления маргинальной псевдоисторической идеи сначала в академической среде Запада, а уже затем — в политических кругах и в общественном сознании.
То есть он выполняет роль своеобразного идеологического "ледокола", проталкивая в массы, на первый взгляд, дикую, не имеющую ничего общего с исторической правдой идею.
24 декабря 2019, 19:12
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По мнению американского профессора, эту войну хотел и приближал Сталин, а не Гитлер. Последний же пытался ее избежать и был втянут в нее исключительно из-за недальновидности западных лидеров.
В одной из своих недавних статей для журнала The Spectator МакМикин даже утверждает, что Уинстон Черчилль из-за необъяснимой любви к советскому вождю пожертвовал Британской империей.
Автор не скрывает своего сожаления в связи с тем, что в 1939 году Запад не объединился в "широкую международную коалицию против тоталитарной агрессии" для защиты Финляндии.
Он подчеркивает, что ведет речь о союзе не только демократических государств Европы, но и США, и держав фашистской "оси". Даже автор рецензии на эту книгу в газете The Sunday Times признал, что "это выглядит скорее как сценарий компьютерной игры, чем серьезное историческое предположение".
МакМикин считает глубочайшей ошибкой Запада помощь Советскому Союзу во время войны и думает, что президент США Франклин Рузвельтдолжен был "прислушаться к американскому общественному мнению", позволив Гитлеру и Сталину уничтожать друг друга. И уж точно нельзя было посылать "своих сыновей погибать в глобальной войне для того, чтобы большая часть Европы и Азии оказались коммунистическими".
Автор завершает свою книгу сожалением по поводу того, что Британия не договорилась с Гитлером уже после оккупации Франции, а США — с Японией еще перед Перл-Харбором.
5 мая 2016, 12:00
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Вместо этого, по мнению МакМикина, они выбрали "неправильного партнера", чем обрекли миллионы людей "на десятилетия угнетения и новой формы террора". То есть Запад, войдя в союз с СССР, выбрал большее зло, с точки зрения американского профессора.
Такое впечатление, что МакМикин ничего не знает о лагерях смерти, о газовых камерах, об истреблении нацистами миллионов людей только за их национальность, религию, сексуальную ориентацию, принадлежность к иной расе, психические заболевания и т. д. Или он всерьез полагает, что немецкие нацисты не стали бы ничего этого делать, если бы вступили в союз с "демократической" Европой против общего врага Сталина?
Видимо, американец думает, что истребление евреев началось с решения конференции в Ванзее в январе 1942 года, когда Гитлеру просто стало некуда девать узников концлагерей. И ничего не знает о том, что Бабий Яр и Львовский погром случились еще летом-осенью 1941-го и тогда же появились "газенвагены" — мобильные душегубки, в которых травили "недочеловеков".
И уж смешно предполагать, что МакМикин ничего не слышал о человеконенавистнических идеях Гитлера, высказанных им в "Майн кампф" задолго до Ванзеи.
Но, похоже, ненависть к России застилает глаза американца настолько, что такие "шалости" Гитлера он может и простить. Подчеркиваем, речь идет именно о русофобии, а не только об антикоммунизме или нелюбви к Сталину, если вспомнить, что МакМикин обвинил Россию и в развязывании Первой мировой войны.
Почему и можно предположить, что появление данной книги вызовет восторг в значительных кругах политиков на Западе, поставивших антироссийскую риторику во главе угла международных отношений современности.
21 ноября 2020, 16:54
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Неслучайно издательский дом Hachette Book, чье подразделение и выпускает данную книгу, анонсируя ее, прямо перекидывает мостик в мир современности: "Новаторская переоценка Второй мировой войны. "Война Сталина" — важная книга для тех, кто хочет понять и нынешний мировой порядок". А потом те же люди будут обвинять Россию в "ревизии истории".
В принципе, первые рецензии на книгу выглядят осторожными. Как и свойственно любому идеологическому "ледоколу", работа МакМикина пока встречена либо серьезной критикой (как в случае с обзором от The Sunday Times), либо же аккуратными оценками в стиле "ни нашим, ни вашим".
При этом автор рецензии в Financial Times пишет: "МакМикин прав в том, что мы слишком долго оценивали Вторую мировую войну как что-то положительное. Его книга, как он надеется, побудит нас переоценить войну и ее последствия".
То есть рецензенты пока боятся полностью присоединиться к сожалениям автора по поводу того, что Вашингтон и Лондон не вступили в союз с нацистами, но в то же время считают его правым в необходимости провести ревизию истории войны. Мол, давно пора.
И никто из них не обратил внимание на очень показательный факт: судя по анонсам, релиз книги "Война Сталина" намечен на 20 апреля. Такой себе подарок от Шона МакМикина на день рождения Адольфа Гитлера.
1 сентября 2020, 13:49
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Сложно предположить, что это является случайным совпадением. Американский профессор как бы дает понять: дорога к полной реабилитации нацистского фюрера и идеологии нацизма начинается здесь и сейчас.
Почва для этого подготовлена предшественниками МакМикина, претендующими на звание "историков", а также ежедневно готовится современными политиками-русофобами, считающими Россию абсолютным злом вне зависимости от ее формы правления.
Вот почему для нашей страны так важна борьба за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и подвиге наших предков. Вот почему мы должны решительно пресекать любые попытки ревизии истории Второй мировой войны. Иллюзий быть не должно: этот ревизионизм нацелен не на прошлое, а на настоящее и будущее России.
Источник: РИА Новости