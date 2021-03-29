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Дима Билан поделился кадрами из Ташкента и рассказал о своей новой мечте
Дима Билан поделился кадрами из Ташкента и рассказал о своей новой мечте
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан, который на днях выступил в Ташкенте, поделился кадрами поездки в столицу Узбекистана.
2021-03-29T20:46+0500
2021-03-29T20:54+0500
культура
певец
дима билан
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан, который на днях выступил в Ташкенте, поделился кадрами поездки в столицу Узбекистана.К слову, сделаны они были местным фотографом, — об этом рассказал сам артист.Правда, Билану пришлось промокнуть до нитки, но он по этому поводу не унывает: "главное помнить, что Солнце внутри", отметил певец под одним из постов.В комментариях к снимкам поклонники артиста отметили: "несмотря на пасмурность и серость, фото получились совсем не грустными и унылыми, а насыщенными и классными", "все привыкли к солнечному Ташкенту, а тут такой эксклюзив", кадры "яркие, насыщенные, заряженные необыкновенными теплом"."Теперь появилась мечта увидеть Бухару и Самарканд", — рассказал Билан.Его тут же начали звать в гости жители этих древних городов."Самарканд нужно увидеть обязательно. Это как отдельная страна, со своим колоритом, жизнью и завораживающими памятниками. Старые улочки, в которых страшно потеряться. Старый базар , который уже перестроили , но он притягивает к себе запахом лепешек", — написала одна из пользовательниц."Я могу стать гидом в Самарканде!" — заявил другой подписчик."В Бухаре и в Самарканде очень красиво. Мы там жили", — рассказала еще одна поклонница творчества Билана.Пригласили артиста и в другие города Узбекистана. Например, в Хиву."Дима, обязательно съездите в Хиву. Это старинный город-музей под открытым небом. Там совсем другие традиции, кухня, обычаи. Вам понравится!", — заверила поклонница.Напомним, в позапрошлый раз Билан прилетал в Ташкент в начале марта 2020 года.
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певец, дима билан, ташкент, узбекистан

Дима Билан поделился кадрами из Ташкента и рассказал о своей новой мечте

20:46 29.03.2021 (обновлено: 20:54 29.03.2021)
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© Instagram / bilanofficialДима Билан в Ташкенте
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Instagram / bilanofficial
Артист на прошлой неделе побывал в столице Узбекистана. До этого он прилетал в республику еще до пандемии коронавируса.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан, который на днях выступил в Ташкенте, поделился кадрами поездки в столицу Узбекистана.
К слову, сделаны они были местным фотографом, — об этом рассказал сам артист.
Правда, Билану пришлось промокнуть до нитки, но он по этому поводу не унывает: "главное помнить, что Солнце внутри", отметил певец под одним из постов.
© Instagram / bilanofficialДима Билан в Ташкенте
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Дима Билан в Ташкенте
© Instagram / bilanofficial
В комментариях к снимкам поклонники артиста отметили: "несмотря на пасмурность и серость, фото получились совсем не грустными и унылыми, а насыщенными и классными", "все привыкли к солнечному Ташкенту, а тут такой эксклюзив", кадры "яркие, насыщенные, заряженные необыкновенными теплом".
"Теперь появилась мечта увидеть Бухару и Самарканд", — рассказал Билан.
Его тут же начали звать в гости жители этих древних городов.
"Самарканд нужно увидеть обязательно. Это как отдельная страна, со своим колоритом, жизнью и завораживающими памятниками. Старые улочки, в которых страшно потеряться. Старый базар , который уже перестроили , но он притягивает к себе запахом лепешек", — написала одна из пользовательниц.
"Я могу стать гидом в Самарканде!" — заявил другой подписчик.
"В Бухаре и в Самарканде очень красиво. Мы там жили", — рассказала еще одна поклонница творчества Билана.
© Instagram / bilanofficialДима Билан в Ташкенте
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Дима Билан в Ташкенте
© Instagram / bilanofficial
Пригласили артиста и в другие города Узбекистана. Например, в Хиву.
"Дима, обязательно съездите в Хиву. Это старинный город-музей под открытым небом. Там совсем другие традиции, кухня, обычаи. Вам понравится!", — заверила поклонница.
Напомним, в позапрошлый раз Билан прилетал в Ташкент в начале марта 2020 года.
© Instagram / bilanofficialДима Билан в Ташкенте
Дима Билан в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Дима Билан в Ташкенте
© Instagram / bilanofficial
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