https://uz.sputniknews.ru/20210329/dima-bilan-podelilsya-kadrami-iz-tashkenta-i-rasskazal-o-svoey-novoy-mechte-18019950.html

Дима Билан поделился кадрами из Ташкента и рассказал о своей новой мечте

Дима Билан поделился кадрами из Ташкента и рассказал о своей новой мечте

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан, который на днях выступил в Ташкенте, поделился кадрами поездки в столицу Узбекистана.

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культура

певец

дима билан

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Популярный российский певец Дима Билан, который на днях выступил в Ташкенте, поделился кадрами поездки в столицу Узбекистана.К слову, сделаны они были местным фотографом, — об этом рассказал сам артист.Правда, Билану пришлось промокнуть до нитки, но он по этому поводу не унывает: "главное помнить, что Солнце внутри", отметил певец под одним из постов.В комментариях к снимкам поклонники артиста отметили: "несмотря на пасмурность и серость, фото получились совсем не грустными и унылыми, а насыщенными и классными", "все привыкли к солнечному Ташкенту, а тут такой эксклюзив", кадры "яркие, насыщенные, заряженные необыкновенными теплом"."Теперь появилась мечта увидеть Бухару и Самарканд", — рассказал Билан.Его тут же начали звать в гости жители этих древних городов."Самарканд нужно увидеть обязательно. Это как отдельная страна, со своим колоритом, жизнью и завораживающими памятниками. Старые улочки, в которых страшно потеряться. Старый базар , который уже перестроили , но он притягивает к себе запахом лепешек", — написала одна из пользовательниц."Я могу стать гидом в Самарканде!" — заявил другой подписчик."В Бухаре и в Самарканде очень красиво. Мы там жили", — рассказала еще одна поклонница творчества Билана.Пригласили артиста и в другие города Узбекистана. Например, в Хиву."Дима, обязательно съездите в Хиву. Это старинный город-музей под открытым небом. Там совсем другие традиции, кухня, обычаи. Вам понравится!", — заверила поклонница.Напомним, в позапрошлый раз Билан прилетал в Ташкент в начале марта 2020 года.

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певец, дима билан, ташкент, узбекистан