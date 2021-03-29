Гинцбург: новый этап пандемии — заражение животных

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных, считает директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".По его словам, когда человечество защитит себя от вируса вакцинами, все сельскохозяйственные и домашние животные уже будут заражены.Также Гинцбург добавил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал и надо быть готовыми ко всему.Напомним, в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.Тогда специалисты рассматривали теорию, при которой питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах.
Ученый добавил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал и надо быть готовыми ко всему.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных, считает директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".
По его словам, когда человечество защитит себя от вируса вакцинами, все сельскохозяйственные и домашние животные уже будут заражены.
"Теперь вокруг нас будут постоянно присутствовать очаги этого возбудителя, который при этом будет еще эволюционировать", — считает эксперт.
Также Гинцбург добавил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал и надо быть готовыми ко всему.