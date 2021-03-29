https://uz.sputniknews.ru/20210329/gintsburg-novyy-etap-pandemii---zarajenie-jivotnyx-18001313.html

Гинцбург: новый этап пандемии — заражение животных

Гинцбург: новый этап пандемии — заражение животных

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных, считает директор Института им. Н.Ф. Гамалеи,

2021-03-29T08:25+0500

2021-03-29T08:25+0500

2021-03-29T09:11+0500

в мире

пандемия

коронавирус

собака

собаки

животные

собака

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/16/15652910_245:851:2344:2032_1920x0_80_0_0_f688a77b605667037a96eeb21cfac0fa.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. Следующим этапом пандемии коронавируса может стать массовое заражение животных, считает директор Института им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, пишет РИА Новости со ссылкой на "Известия".По его словам, когда человечество защитит себя от вируса вакцинами, все сельскохозяйственные и домашние животные уже будут заражены.Также Гинцбург добавил, что коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал и надо быть готовыми ко всему.Напомним, в прошлом году ученые уже заверяли, что риск заразиться коронавирусом у владельцев собак значительно выше, чем у людей без домашних животных.Тогда специалисты рассматривали теорию, при которой питомцы могут становиться переносчиками COVID-19, прикасаясь к зараженным поверхностям в общественных местах.

/20201117/Pochemu-u-sobakovodov-povyshennyy-shans-zabolet-koronavirusom-otvet-uchenykh-15423691.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пандемия, коронавирус, собака, собаки, животные, собака