https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-vygodnee-vsego-prodat-mashinu-ekspert-nazval-luchshiy-sezon-dlya-sdelki-18011535.html

Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки

Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Лучший сезон для продажи машины — это весна, убеждены эксперты сервиса "СберАвто".

2021-03-29T15:30+0500

2021-03-29T15:30+0500

2021-03-29T15:30+0500

общество

автомобили

машина

продажа

торговля

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Лучший сезон для продажи машины — это весна, убеждены эксперты сервиса "СберАвто".У машин, как и у многих других товаров, есть так называемый сезонный пик популярности. Как правило, он приходится на март, апрель и май."В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", — считают аналитики.Как подготовить машину к продажеПрежде всего, не нужно ее стремиться перекрасить. Это вызывает недоверие со стороны потенциальных клиентов. Еще один совет: к объявлению о продаже стоит приложить как можно больше фотографий, всяческих документов и чеков, которые покажут, что хозяин машины не пренебрегал ее обслуживанием. По какой цене продаватьНужно определить для себе две цифры: первая — это та, которая будет прикреплена к объявлению и озвучена покупателю, а вторая — это минимальная стоимость, за которую вы будете готовы продать автомобиль.Если покупателей не находится, то можно расширить географию продажи, предложить возможность продажи машины в другой регион. Как правило, таких предложений на рынке немного, потому что существует риск наткнуться на мошенников. Что делать, если авто нужно продать срочно?В таком случае можно было бы подумать о продаже машины не гражданину, а компании. Если автомобиль продается только ради того, чтобы поменять его на другой, то в таком случае стоит почитать о системе trade-in. Эта практика удобная тем, что новую машину можно купить со скидками и льготами, не дожидаясь, когда найдется покупатель на ваше старое авто.

/20210217/V-Uzbekistane-nashli-mashiny-ugnannye-mnogo-let-nazad-v-Rossii-16021314.html

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автомобили, машина, продажа, торговля