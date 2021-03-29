https://uz.sputniknews.ru/20210329/kak-vygodnee-vsego-prodat-mashinu-ekspert-nazval-luchshiy-sezon-dlya-sdelki-18011535.html
Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки
Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Лучший сезон для продажи машины — это весна, убеждены эксперты сервиса "СберАвто".
2021-03-29T15:30+0500
2021-03-29T15:30+0500
2021-03-29T15:30+0500
общество
автомобили
машина
продажа
торговля
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Лучший сезон для продажи машины — это весна, убеждены эксперты сервиса "СберАвто".У машин, как и у многих других товаров, есть так называемый сезонный пик популярности. Как правило, он приходится на март, апрель и май."В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", — считают аналитики.Как подготовить машину к продажеПрежде всего, не нужно ее стремиться перекрасить. Это вызывает недоверие со стороны потенциальных клиентов. Еще один совет: к объявлению о продаже стоит приложить как можно больше фотографий, всяческих документов и чеков, которые покажут, что хозяин машины не пренебрегал ее обслуживанием. По какой цене продаватьНужно определить для себе две цифры: первая — это та, которая будет прикреплена к объявлению и озвучена покупателю, а вторая — это минимальная стоимость, за которую вы будете готовы продать автомобиль.Если покупателей не находится, то можно расширить географию продажи, предложить возможность продажи машины в другой регион. Как правило, таких предложений на рынке немного, потому что существует риск наткнуться на мошенников. Что делать, если авто нужно продать срочно?В таком случае можно было бы подумать о продаже машины не гражданину, а компании. Если автомобиль продается только ради того, чтобы поменять его на другой, то в таком случае стоит почитать о системе trade-in. Эта практика удобная тем, что новую машину можно купить со скидками и льготами, не дожидаясь, когда найдется покупатель на ваше старое авто.
/20210217/V-Uzbekistane-nashli-mashiny-ugnannye-mnogo-let-nazad-v-Rossii-16021314.html
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автомобили, машина, продажа, торговля
Как выгоднее всего продать машину? Эксперт назвал лучший сезон для сделки
По какой цене продавать, как сделать это максимально быстро и какие нестандартные пути реализации старого авто еще есть — читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Лучший сезон для продажи машины — это весна, убеждены эксперты сервиса "СберАвто".
У машин, как и у многих других товаров, есть так называемый сезонный пик популярности. Как правило, он приходится на март, апрель и май.
"В минувшем сезоне спрос оставался высоким и осенью, и зимой из-за дефицита авто. Однако весной потребительский интерес начинает расти еще чуть больше: люди изучают новинки на рынке и изменившиеся цены, задумываются о предстоящих летних поездках", — считают аналитики.
Как подготовить машину к продаже
Прежде всего, не нужно ее стремиться перекрасить. Это вызывает недоверие со стороны потенциальных клиентов.
Если есть какие-то повреждения или царапины, то их следует заполировать или же отремонтировать, но не закрашивать.
Еще один совет: к объявлению о продаже стоит приложить как можно больше фотографий, всяческих документов и чеков, которые покажут, что хозяин машины не пренебрегал ее обслуживанием.
По какой цене продавать
Нужно определить для себе две цифры: первая — это та, которая будет прикреплена к объявлению и озвучена покупателю, а вторая — это минимальная стоимость, за которую вы будете готовы продать автомобиль.
Если покупателей не находится, то можно расширить географию продажи, предложить возможность продажи машины в другой регион.
Как правило, таких предложений на рынке немного, потому что существует риск наткнуться на мошенников.
Что делать, если авто нужно продать срочно?
В таком случае можно было бы подумать о продаже машины не гражданину, а компании.
"Часто автовладельцы не спешат продавать свое авто юридическим лицам, поскольку не все понимают процедуру продажи или боятся, что за автомобиль будет предложена низкая цена. На самом деле процесс не сильно отличается от обычной сделки между физическими лицами. Более того, сделки с юридическим лицом зачастую безопаснее, а на поиски организации-покупателя уйдет меньше времени", — добавили эксперты в беседе с РИА Новости.
Если автомобиль продается только ради того, чтобы поменять его на другой, то в таком случае стоит почитать о системе trade-in.
Эта практика удобная тем, что новую машину можно купить со скидками и льготами, не дожидаясь, когда найдется покупатель на ваше старое авто.