https://uz.sputniknews.ru/20210329/nazvany-vozmojnye-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-18018547.html

Названы возможные даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

Названы возможные даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль может пройти с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

2021-03-29T19:31+0500

2021-03-29T19:31+0500

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культура

ташкентский кинофестиваль

кинематограф

кино

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль может пройти с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба "Узбеккино".Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в декабре 2020-го, выступая с ежегодным посланием обеим палатам Олий Мажлиса, заявил, что проводившийся в XX веке Ташкентский международный кинофестиваль будет возрожден под названием "Жемчужина Шелкового пути".По данным пресс-службы, в "Узбеккино" состоялась видеоконференция, посвященная организационным вопросам Ташкентского международного кинофестиваля. В онлайн-встрече приняли участие ведущие киноэксперты, продюсеры и специалисты киноиндустрии из Франции, Германии, Великобритании, России, Ирана и Армении.В агентстве считают, что с учетом пандемии COVID-19 разгар осени для Ташкентского фестиваля станет благоприятным, поскольку этот период не пересекается с графиками проведения других международных фестивалей.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.

/20200604/Malikov-o-vozrozhdenii-Tashkentskogo-kinofestivalya-kino-ne-terpit-izolyatsii-14287437.html

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