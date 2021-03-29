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https://uz.sputniknews.ru/20210329/nazvany-vozmojnye-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-18018547.html
Названы возможные даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
Названы возможные даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль может пройти с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба "Узбеккино".
2021-03-29T19:31+0500
2021-03-29T19:45+0500
культура
ташкентский кинофестиваль
кинематограф
кино
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль может пройти с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба "Узбеккино".Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в декабре 2020-го, выступая с ежегодным посланием обеим палатам Олий Мажлиса, заявил, что проводившийся в XX веке Ташкентский международный кинофестиваль будет возрожден под названием "Жемчужина Шелкового пути".По данным пресс-службы, в "Узбеккино" состоялась видеоконференция, посвященная организационным вопросам Ташкентского международного кинофестиваля. В онлайн-встрече приняли участие ведущие киноэксперты, продюсеры и специалисты киноиндустрии из Франции, Германии, Великобритании, России, Ирана и Армении.В агентстве считают, что с учетом пандемии COVID-19 разгар осени для Ташкентского фестиваля станет благоприятным, поскольку этот период не пересекается с графиками проведения других международных фестивалей.Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
/20200604/Malikov-o-vozrozhdenii-Tashkentskogo-kinofestivalya-kino-ne-terpit-izolyatsii-14287437.html
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ташкентский кинофестиваль, кинематограф, кино

Названы возможные даты проведения Ташкентского международного кинофестиваля

19:31 29.03.2021 (обновлено: 19:45 29.03.2021)
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CC0 / Unsplash / Kilyan Sockalingum / Места в кинозале
Места в кинозале - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
CC0 / Unsplash / Kilyan Sockalingum /
В свое время Ташкентский кинофестиваль был крупнейшим в мире форумом кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Ташкентский международный кинофестиваль может пройти с 29 сентября по 3 октября, сообщает пресс-служба "Узбеккино".
Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев в декабре 2020-го, выступая с ежегодным посланием обеим палатам Олий Мажлиса, заявил, что проводившийся в XX веке Ташкентский международный кинофестиваль будет возрожден под названием "Жемчужина Шелкового пути".
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4 июня 2020, 13:43
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По данным пресс-службы, в "Узбеккино" состоялась видеоконференция, посвященная организационным вопросам Ташкентского международного кинофестиваля. В онлайн-встрече приняли участие ведущие киноэксперты, продюсеры и специалисты киноиндустрии из Франции, Германии, Великобритании, России, Ирана и Армении.
"В ходе конференции эксперты выдвинули ряд предложений по проведению Ташкентского международного кинофестиваля. В частности, было предложено провести фестиваль с 29 сентября по 3 октября 2021 года", — говорится в публикации на Telegram-канале "Узбеккино".
В агентстве считают, что с учетом пандемии COVID-19 разгар осени для Ташкентского фестиваля станет благоприятным, поскольку этот период не пересекается с графиками проведения других международных фестивалей.
Ташкентский международный кинофестиваль проводился раз в два года с 1968-го. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Последний кинофестиваль состоялся в 1997 году.
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