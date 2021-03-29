Общество
Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане
14:00 29.03.2021 (обновлено: 14:07 29.03.2021)
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© Sputnik / Дильшода РахматоваВ Фергане запустили фабрику по производству бумаги из камня
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Основная особенность каменной бумаги заключается в том, что для ее производства не нужны ни дерево, ни вода. Но это еще не все.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. В последнее время в Узбекистане становится популярной бумага из отходов добычи мрамора.
"Для производства тонны продукции не требуются ни дерево, ни вода. Такая бумага на 80 процентов состоит из камня, еще на 20 процентов — из полимеров. По качеству она отличается от целлюлозной бумаги: очень крепкая, не намокает и не рвется", — рассказал руководитель узбекско-китайского совместного предприятия Fergana stone paper Жасур Ниёзов.
© Sputnik / Дильшода РахматоваНа ферганском предприятии Fergana stone paper налажено производство 9 тысяч тонн каменной бумаги в год
На ферганском предприятии Fergana stone paper налажено производство 9 тысяч тонн каменной бумаги в год
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Себестоимость производства каменной бумаги по сравнению с обычной — в несколько раз ниже. Надписи на таком материале долговечны, писать на нем можно даже под водой. Кроме того, каменная бумага — гипоаллергенна.
Использовать каменную бумагу можно в полиграфии, в производстве упаковок, обоев. А самое главное: основа продукции — на 100 процентов местная, причем запасов хватит надолго, отметил собеседник.
© Sputnik / Дильшода РахматоваНа ферганском предприятии налажено производство каменной бумаги
На ферганском предприятии налажено производство каменной бумаги
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Фабрика Fergana stone paper не имеет аналогов в СНГ, потому ее продукция вызывает большой интерес в России, Казахстане, Таджикистане и в Канаде.
Производство налажено на основе редкой китайской технологии. В год на предприятии можно производить девять тысяч тонн бумаги.