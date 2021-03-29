https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-rvetsya-i-ne-namokaet-bumaga-iz-kamnya-stanovitsya-populyarnoy-v-uzbekistane---18008919.html

Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане

Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. В последнее время в Узбекистане становится популярной бумага из отходов добычи мрамора.

2021-03-29T14:00+0500

2021-03-29T14:00+0500

2021-03-29T14:07+0500

узбекистан

общество

бумага

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik, Дильшода Рахматова. В последнее время в Узбекистане становится популярной бумага из отходов добычи мрамора. "Для производства тонны продукции не требуются ни дерево, ни вода. Такая бумага на 80 процентов состоит из камня, еще на 20 процентов — из полимеров. По качеству она отличается от целлюлозной бумаги: очень крепкая, не намокает и не рвется", — рассказал руководитель узбекско-китайского совместного предприятия Fergana stone paper Жасур Ниёзов.Себестоимость производства каменной бумаги по сравнению с обычной — в несколько раз ниже. Надписи на таком материале долговечны, писать на нем можно даже под водой. Кроме того, каменная бумага — гипоаллергенна.Использовать каменную бумагу можно в полиграфии, в производстве упаковок, обоев. А самое главное: основа продукции — на 100 процентов местная, причем запасов хватит надолго, отметил собеседник. Фабрика Fergana stone paper не имеет аналогов в СНГ, потому ее продукция вызывает большой интерес в России, Казахстане, Таджикистане и в Канаде. Производство налажено на основе редкой китайской технологии. В год на предприятии можно производить девять тысяч тонн бумаги.

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узбекистан, бумага