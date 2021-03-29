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https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html
Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину
Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.
2021-03-29T14:42+0500
2021-03-29T15:39+0500
происшествия
навои
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.Мужчины припарковались и начали ссору, после чего нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".По данному делу следственным отделом при УКД ОВД по городу Навои в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело.
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навои, узбекистан, узбекистан

Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину

14:42 29.03.2021 (обновлено: 15:39 29.03.2021)
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CC0 / Pixabay / Водитель автомобиля
Водитель автомобиля - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
CC0 / Pixabay /
В результате ссоры на дороге мужчины нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.

"Двадцать пятого марта в 02.30 двое братьев двигались на автомобиле, когда заметили "презрительный взгляд" мужчины за рулем "Малибу"", — говорится в информации.

Мужчины припарковались и начали ссору, после чего нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".
По данному делу следственным отделом при УКД ОВД по городу Навои в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело.
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