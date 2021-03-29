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Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину
Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.
2021-03-29T14:42+0500
2021-03-29T14:42+0500
2021-03-29T15:39+0500
происшествия
навои
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.Мужчины припарковались и начали ссору, после чего нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".По данному делу следственным отделом при УКД ОВД по городу Навои в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело.
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навои, узбекистан, узбекистан
Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину 14:42 29.03.2021 (обновлено: 15:39 29.03.2021)
В результате ссоры на дороге мужчины нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в
Следственном департаменте.
"Двадцать пятого марта в 02.30 двое братьев двигались на автомобиле, когда заметили "презрительный взгляд" мужчины за рулем "Малибу"", — говорится в информации.
Мужчины припарковались и начали ссору, после чего нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".
По данному делу следственным отделом при УКД ОВД по городу Навои в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело.