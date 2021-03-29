https://uz.sputniknews.ru/20210329/ne-tak-posmotrel-v-navoi-voditeli-ustroili-ponojovschinu-18010431.html

Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину

Не так посмотрел: в Навои водители устроили поножовщину

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.

2021-03-29T14:42+0500

2021-03-29T14:42+0500

2021-03-29T15:39+0500

происшествия

навои

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Навоийской области из-за ссоры один мужчина нанес другому ножевые ранения, сообщают в Следственном департаменте.Мужчины припарковались и начали ссору, после чего нанесли несколько ножевых ранений в правое бедро водителю "Малибу".По данному делу следственным отделом при УКД ОВД по городу Навои в отношении двух братьев возбуждено уголовное дело.

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навои, узбекистан, узбекистан