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https://uz.sputniknews.ru/20210329/postoyanno-peskov-rasskazal-shutit-li-putin-1-aprelya-18012020.html
"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля
"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к 1 апреля — Дню смеха.
2021-03-29T16:07+0500
2021-03-29T16:07+0500
2021-03-29T16:07+0500
россия
кремль
шутка
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к 1 апреля — Дню смеха.По его словам, в администрации все люди — с юмором и охотно подшучивают друг над другом.Глава государства тоже не остается в стороне. Песков отметил, что Владимир Путин "постоянно" над ним шутит, но делает это "по-человечески".
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кремль, шутка, дмитрий песков
"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля
В этот праздник принято шутить, устраивать розыгрыши, а затем произносить фразу "1 апреля — никому не верю!"
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к 1 апреля — Дню смеха.
По его словам, в администрации все люди — с юмором и охотно подшучивают друг над другом.
"Еще как", — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Глава государства тоже не остается в стороне. Песков отметил, что Владимир Путин "постоянно" над ним шутит, но делает это "по-человечески".