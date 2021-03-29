https://uz.sputniknews.ru/20210329/postoyanno-peskov-rasskazal-shutit-li-putin-1-aprelya-18012020.html

"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля

"Постоянно": Песков рассказал, шутит ли Путин 1 апреля

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к 1 апреля — Дню смеха.

2021-03-29T16:07+0500

2021-03-29T16:07+0500

2021-03-29T16:07+0500

россия

кремль

шутка

дмитрий песков

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле относятся к 1 апреля — Дню смеха.По его словам, в администрации все люди — с юмором и охотно подшучивают друг над другом.Глава государства тоже не остается в стороне. Песков отметил, что Владимир Путин "постоянно" над ним шутит, но делает это "по-человечески".

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кремль, шутка, дмитрий песков