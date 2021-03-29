Самые сексуальные лысые мужчины

Исследователи выяснили, что "сексуальный и лысый" чаще всего упоминается в поисковике вместе с принцем Уильямом. Такой запрос был сделан 17,6 миллиона раз.
Исследователи выяснили, что "сексуальный и лысый" чаще всего упоминается в поисковике вместе с принцем Уильямом. Такой запрос был сделан 17,6 миллиона раз.
На втором месте - Майк Тайсон. Его назвали сексуальным лысым мужчиной 8,8 миллиона раз.
На втором месте - Майк Тайсон. Его назвали сексуальным лысым мужчиной 8,8 миллиона раз.
Актер Джейсон Стэйтем расположился на третьей строчке. Его упомянули 7,4 миллиона раз.
Актер Джейсон Стэйтем расположился на третьей строчке. Его упомянули 7,4 миллиона раз.
Музыкант Pitbull сильно привлекает женщин. Запрос с его именем - 5,4 миллиона раз.
Музыкант Pitbull сильно привлекает женщин. Запрос с его именем - 5,4 миллиона раз.
На пятой строчке - баскетболист Майкл Джордан. Его имя "гуглили" 5,3 миллиона раз.
На пятой строчке - баскетболист Майкл Джордан. Его имя "гуглили" 5,3 миллиона раз.
Американский боксер Флойд Мейвезер - на шестой месте (4,3 миллиона раз).
Американский боксер Флойд Мейвезер - на шестой месте (4,3 миллиона раз).
Всеми любимый Джон Траволта - далее по списку. Запрос с его именем сделали 3,8 миллиона раз.
Всеми любимый Джон Траволта - далее по списку. Запрос с его именем сделали 3,8 миллиона раз.
Брюс Уиллис давно значится в списке самых сексуальных лысых мужчин. Его упоминали в поисковиках 3,3 миллиона раз.
Брюс Уиллис давно значится в списке самых сексуальных лысых мужчин. Его упоминали в поисковиках 3,3 миллиона раз.
Следующий - Дуэйн Джонсон с цифрой 2,6 миллиона.
Следующий - Дуэйн Джонсон с цифрой 2,6 миллиона.
И замыкает рейтинг самых сексуальных лысых мужчин актер Вин Дизель с упоминанием в поисковиках 2,3 миллиона раз.
И замыкает рейтинг самых сексуальных лысых мужчин актер Вин Дизель с упоминанием в поисковиках 2,3 миллиона раз.