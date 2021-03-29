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Самые сексуальные лысые мужчины
Самые сексуальные лысые мужчины
Кто из лысых мужчин чаще всего упоминается в запросах Google наряду со словом "сексуальный" - смотрите в нашей фотоленте! 29.03.2021, Sputnik Узбекистан
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фото, рейтинг, мужчина, фотолента

Самые сексуальные лысые мужчины

10:44 29.03.2021
289
Кто из лысых мужчин чаще всего упоминается в запросах Google наряду со словом "сексуальный" - смотрите в нашей фотоленте!
© AP Photo / Tim Merry

Исследователи выяснили, что "сексуальный и лысый" чаще всего упоминается в поисковике вместе с принцем Уильямом. Такой запрос был сделан 17,6 миллиона раз.

Исследователи выяснили, что &quot;сексуальный и лысый&quot; чаще всего упоминается в поисковике вместе с принцем Уильямом. Такой запрос был сделан 17,6 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
1/10
© AP Photo / Tim Merry

Исследователи выяснили, что "сексуальный и лысый" чаще всего упоминается в поисковике вместе с принцем Уильямом. Такой запрос был сделан 17,6 миллиона раз.

© AP Photo / Czarek Sokolowski

На втором месте - Майк Тайсон. Его назвали сексуальным лысым мужчиной 8,8 миллиона раз.

На втором месте - Майк Тайсон. Его назвали сексуальным лысым мужчиной 8,8 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
2/10
© AP Photo / Czarek Sokolowski

На втором месте - Майк Тайсон. Его назвали сексуальным лысым мужчиной 8,8 миллиона раз.

© AP Photo / Evan Agostini

Актер Джейсон Стэйтем расположился на третьей строчке. Его упомянули 7,4 миллиона раз.

Актер Джейсон Стэйтем расположился на третьей строчке. Его упомянули 7,4 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
3/10
© AP Photo / Evan Agostini

Актер Джейсон Стэйтем расположился на третьей строчке. Его упомянули 7,4 миллиона раз.

© AP Photo / Amy Harris

Музыкант Pitbull сильно привлекает женщин. Запрос с его именем - 5,4 миллиона раз.

Музыкант Pitbull сильно привлекает женщин. Запрос с его именем - 5,4 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
4/10
© AP Photo / Amy Harris

Музыкант Pitbull сильно привлекает женщин. Запрос с его именем - 5,4 миллиона раз.

© AP Photo / Chuck Burton

На пятой строчке - баскетболист Майкл Джордан. Его имя "гуглили" 5,3 миллиона раз.

На пятой строчке - баскетболист Майкл Джордан. Его имя &quot;гуглили&quot; 5,3 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
5/10
© AP Photo / Chuck Burton

На пятой строчке - баскетболист Майкл Джордан. Его имя "гуглили" 5,3 миллиона раз.

© AP Photo / Isaac Brekken

Американский боксер Флойд Мейвезер - на шестой месте (4,3 миллиона раз).

Американский боксер Флойд Мейвезер - на шестой месте (4,3 миллиона раз). - Sputnik Узбекистан
6/10
© AP Photo / Isaac Brekken

Американский боксер Флойд Мейвезер - на шестой месте (4,3 миллиона раз).

© AP Photo / Andrew Medichini

Всеми любимый Джон Траволта - далее по списку. Запрос с его именем сделали 3,8 миллиона раз.

Всеми любимый Джон Траволта - далее по списку. Запрос с его именем сделали 3,8 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
7/10
© AP Photo / Andrew Medichini

Всеми любимый Джон Траволта - далее по списку. Запрос с его именем сделали 3,8 миллиона раз.

© AP Photo / Evan Agostini

Брюс Уиллис давно значится в списке самых сексуальных лысых мужчин. Его упоминали в поисковиках 3,3 миллиона раз.

Брюс Уиллис давно значится в списке самых сексуальных лысых мужчин. Его упоминали в поисковиках 3,3 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
8/10
© AP Photo / Evan Agostini

Брюс Уиллис давно значится в списке самых сексуальных лысых мужчин. Его упоминали в поисковиках 3,3 миллиона раз.

© AP Photo / Joel C Ryan

Следующий - Дуэйн Джонсон с цифрой 2,6 миллиона.

Следующий - Дуэйн Джонсон с цифрой 2,6 миллиона. - Sputnik Узбекистан
9/10
© AP Photo / Joel C Ryan

Следующий - Дуэйн Джонсон с цифрой 2,6 миллиона.

© AP Photo / Jordan Strauss

И замыкает рейтинг самых сексуальных лысых мужчин актер Вин Дизель с упоминанием в поисковиках 2,3 миллиона раз.

И замыкает рейтинг самых сексуальных лысых мужчин актер Вин Дизель с упоминанием в поисковиках 2,3 миллиона раз. - Sputnik Узбекистан
10/10
© AP Photo / Jordan Strauss

И замыкает рейтинг самых сексуальных лысых мужчин актер Вин Дизель с упоминанием в поисковиках 2,3 миллиона раз.

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