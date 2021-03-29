https://uz.sputniknews.ru/20210329/sbornaya-uzbekistana-ustupila-iraku-v-tovarischeskom-matche-18020857.html

Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче

Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная

2021-03-29T21:38+0500

2021-03-29T21:38+0500

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спорт

футбол

ирак

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная конфедерация (АФК).Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. В числе ее участников были Элдор Шомуродов, который уже несколько месяцев играет за итальянский ФК "Дженоа", и Остон Урунов, выступающий на правах аренды за "Уфу". К слову, три недели назад Урунов получил небольшую травму с матче с "Уралом".Единственный гол в сегодняшней игре забил вышедший на замену Шерко Карим. Мяч влетел в ворота узбекистанцев на 55 минуте."Игра была хорошая, поучительная", — отметил главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции.В июне подопечные Абрамова проведут отборочную кампанию ЧМ-2022 в Саудовской Аравии.

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футбол, ирак, узбекистан