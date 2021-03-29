Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная конфедерация (АФК).Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. В числе ее участников были Элдор Шомуродов, который уже несколько месяцев играет за итальянский ФК "Дженоа", и Остон Урунов, выступающий на правах аренды за "Уфу". К слову, три недели назад Урунов получил небольшую травму с матче с "Уралом".Единственный гол в сегодняшней игре забил вышедший на замену Шерко Карим. Мяч влетел в ворота узбекистанцев на 55 минуте."Игра была хорошая, поучительная", — отметил главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции.В июне подопечные Абрамова проведут отборочную кампанию ЧМ-2022 в Саудовской Аравии.
Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. Главный тренер узбекистанцев Вадим Абрамов назвал ее "поучительной".
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная конфедерация (АФК).
Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. В числе ее участников были Элдор Шомуродов, который уже несколько месяцев играет за итальянский ФК "Дженоа", и Остон Урунов, выступающий на правах аренды за "Уфу". К слову, три недели назад Урунов получил небольшую травму с матче с "Уралом".