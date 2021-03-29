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Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче
Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная
2021-03-29T21:38+0500
2021-03-29T21:59+0500
спорт
футбол
ирак
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная конфедерация (АФК).Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. В числе ее участников были Элдор Шомуродов, который уже несколько месяцев играет за итальянский ФК "Дженоа", и Остон Урунов, выступающий на правах аренды за "Уфу". К слову, три недели назад Урунов получил небольшую травму с матче с "Уралом".Единственный гол в сегодняшней игре забил вышедший на замену Шерко Карим. Мяч влетел в ворота узбекистанцев на 55 минуте."Игра была хорошая, поучительная", — отметил главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции.В июне подопечные Абрамова проведут отборочную кампанию ЧМ-2022 в Саудовской Аравии.
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футбол, ирак, узбекистан

Сборная Узбекистана уступила Ираку в товарищеском матче

21:38 29.03.2021 (обновлено: 21:59 29.03.2021)
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© Ассоциация футбола УзбекистанаМатч между сборными Узбекистана и Ирака
Матч между сборными Узбекистана и Ирака - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Ассоциация футбола Узбекистана
Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. Главный тренер узбекистанцев Вадим Абрамов назвал ее "поучительной".
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная сборная Узбекистана по футболу проиграла Ираку в товарищеском матче со счетом 0:1, сообщает Азиатская футбольная конфедерация (АФК).
Встреча состоялась в понедельник на стадионе "Бунёдкор" в Ташкенте. В числе ее участников были Элдор Шомуродов, который уже несколько месяцев играет за итальянский ФК "Дженоа", и Остон Урунов, выступающий на правах аренды за "Уфу". К слову, три недели назад Урунов получил небольшую травму с матче с "Уралом".
© Ассоциация футбола УзбекистанаМатч между сборными Узбекистана и Ирака
Матч между сборными Узбекистана и Ирака - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
Матч между сборными Узбекистана и Ирака
© Ассоциация футбола Узбекистана
Единственный гол в сегодняшней игре забил вышедший на замену Шерко Карим. Мяч влетел в ворота узбекистанцев на 55 минуте.
"Игра была хорошая, поучительная", — отметил главный тренер сборной Узбекистана Вадим Абрамов на послематчевой пресс-конференции.
В июне подопечные Абрамова проведут отборочную кампанию ЧМ-2022 в Саудовской Аравии.
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