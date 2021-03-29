Школьница шантажировала супружескую пару в Бекабаде

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ташкентской области школьницу подозревают в том, что она шантажировала супружескую пару интимными фотографиями и видео, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, 25 марта 36-летний Мухаммадориф Г. написал заявление в органы внутренних дел, в котором попросил принять меры в отношении неизвестной женщины. Та позвонила мужчине с номера, которым ранее пользовалась его супруга, и под угрозами выложить в Интернет их личные снимки и ролики потребовала пять миллионов сумов.В результате оперативного мероприятия была задержана девушка. Ее взяли с поличным в момент получения 500 долларов, переданных потерпевшим через водителя такси.Она приобрела для себя номер телефона, которым, как оказалось, ранее пользовалась Шахло В. Открыв для себя Telegram, девушка смогла увидеть все файлы предыдущего абонента (вследствие того, что прежняя хозяйка не удалила аккаунт, который был привязан к ее старому номеру. — Прим. ред.).В отношении Маржоны Х. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Ее привлекли в качестве подозреваемой.Совершение данного преступления наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на аналогичный срок.
Девушку взяли с поличным в момент получения денег. Возбуждено уголовное дело.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. В Ташкентской области школьницу подозревают в том, что она шантажировала супружескую пару интимными фотографиями и видео, сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, 25 марта 36-летний Мухаммадориф Г. написал заявление в органы внутренних дел, в котором попросил принять меры в отношении неизвестной женщины. Та позвонила мужчине с номера, которым ранее пользовалась его супруга, и под угрозами выложить в Интернет их личные снимки и ролики потребовала пять миллионов сумов.
В результате оперативного мероприятия была задержана девушка. Ее взяли с поличным в момент получения 500 долларов, переданных потерпевшим через водителя такси.
Впоследствии было установлено, что это пятнадцатилетняя Маржона Х., ученица девятого класса.
Она приобрела для себя номер телефона, которым, как оказалось, ранее пользовалась Шахло В. Открыв для себя Telegram, девушка смогла увидеть все файлы предыдущего абонента (вследствие того, что прежняя хозяйка не удалила аккаунт, который был привязан к ее старому номеру. — Прим. ред.).
В отношении Маржоны Х. возбудили уголовное дело по части 1 статьи 165 ("Вымогательство") УК Узбекистана. Ее привлекли в качестве подозреваемой.
Совершение данного преступления наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на аналогичный срок.