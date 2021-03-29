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https://uz.sputniknews.ru/20210329/sudno-ever-given-zablokirovavshee-suetskiy-kanal-udalos-snyat-s-meli--video-18002896.html
Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, удалось снять с мели — видео
Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, удалось снять с мели — видео
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Судно Ever Given, заблокировавшее движение в Суэцком канале, удалось снять с мели.
2021-03-29T10:17+0500
2021-03-29T10:17+0500
2021-03-29T10:17+0500
в мире
пробка
корабль
судно
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Судно Ever Given, заблокировавшее движение в Суэцком канале, удалось снять с мели.Напомним, что контейнеровоз застрял еще 23 марта, и все это время его пытались сдвинуть, но безуспешно. И вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки.Между тем аналитики не спешат радоваться, ведь Суэцкий канал пока остается закрытым для движения, а это важный, если не ключевой, мировой транспортный узел.Как отмечает агентство Bloomberg, сейчас в очереди выстроились свыше 450 судов со всего мира. Эксперты уже посчитали убытки и прикинули, что "пробка" в Суэцком канале обходится мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов ежедневно.
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пробка, корабль, судно, экономика, торговля
Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, удалось снять с мели — видео
Однако канал все еще пока закрыт, и это каждый день обходится мировой экономике почти в 10 миллиардов долларов.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Судно Ever Given, заблокировавшее движение в Суэцком канале, удалось снять с мели.
Напомним, что контейнеровоз застрял еще 23 марта, и все это время его пытались сдвинуть, но безуспешно. И вот наконец дело сдвинулось с мертвой точки.
Между тем аналитики не спешат радоваться, ведь Суэцкий канал пока остается закрытым для движения, а это важный, если не ключевой, мировой транспортный узел.
Как отмечает агентство Bloomberg, сейчас в очереди выстроились свыше 450 судов со всего мира.
Эксперты уже посчитали убытки и прикинули, что "пробка" в Суэцком канале обходится мировой экономике в почти 10 миллиардов долларов ежедневно.