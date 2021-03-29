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Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"
Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Завтра, 30 марта, в Душанбе состоится девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" по вопросам
2021-03-29T11:57+0500
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политика
конференция
душанбе
форум
мид узбекистана
абдулазиз камилов
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Завтра, 30 марта, в Душанбе состоится девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.В мероприятии поучаствует в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщили в МИД республики.Ранее МИД Таджикистана сообщал, что в форуме примут участие 15 стран-участниц, а также 16 государств-доноров и лидеры 16 региональных и международных организаций в виртуальной форме."Сердце Азии — Стамбульский процесс" — это совместная инициатива Афганистана и Турции, первая конференция которой прошла 2 ноября 2011 года в Стамбуле. В диалоге участвуют 15 стран — Турция, Афганистан, Иран, Пакистан, Индия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.
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конференция, душанбе, форум, мид узбекистана, абдулазиз камилов, таджикистан, узбекистан

Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"

11:57 29.03.2021 (обновлено: 12:04 29.03.2021)
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© Sputnik / Валерий МельниковВид на город Кабул с борта самолета.
Вид на город Кабул с борта самолета. - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Валерий Мельников
В предстоящем форуме примут участие 15 стран-участниц, 16 государств-доноров и лидеры 16 региональных и международных организаций в виртуальной форме.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Завтра, 30 марта, в Душанбе состоится девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.
В мероприятии поучаствует в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщили в МИД республики.
"На форуме планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также укрепления мер доверия между странами-участницами в целях содействия стабилизации положения в Афганистане и его социально-экономическому восстановлению", — говорится в заявлении ведомства.
Ранее МИД Таджикистана сообщал, что в форуме примут участие 15 стран-участниц, а также 16 государств-доноров и лидеры 16 региональных и международных организаций в виртуальной форме.
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"Сердце Азии — Стамбульский процесс" — это совместная инициатива Афганистана и Турции, первая конференция которой прошла 2 ноября 2011 года в Стамбуле.
В диалоге участвуют 15 стран — Турция, Афганистан, Иран, Пакистан, Индия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.
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