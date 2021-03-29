https://uz.sputniknews.ru/20210329/tsentralnaya-aziya-i-blijniy-vostok-pomogut-afganistanu-vernutsya-k-jizni-18006028.html

Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"

Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Завтра, 30 марта, в Душанбе состоится девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" по вопросам

2021-03-29T11:57+0500

2021-03-29T11:57+0500

2021-03-29T12:04+0500

политика

конференция

душанбе

форум

мид узбекистана

абдулазиз камилов

таджикистан

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1d/18005722_0:223:2851:1826_1920x0_80_0_0_38db27eb3d81dad7596f0bf3976891e6.jpg

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Завтра, 30 марта, в Душанбе состоится девятая министерская конференция "Сердце Азии — Стамбульский процесс" по вопросам урегулирования ситуации в Афганистане.В мероприятии поучаствует в том числе глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов, сообщили в МИД республики.Ранее МИД Таджикистана сообщал, что в форуме примут участие 15 стран-участниц, а также 16 государств-доноров и лидеры 16 региональных и международных организаций в виртуальной форме."Сердце Азии — Стамбульский процесс" — это совместная инициатива Афганистана и Турции, первая конференция которой прошла 2 ноября 2011 года в Стамбуле. В диалоге участвуют 15 стран — Турция, Афганистан, Иран, Пакистан, Индия, Китай, Россия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

/20210223/Bratskie-narody-navek-za-chto-Afganistan-blagodaren-prezidentu-Uzbekistana-16062244.html

душанбе

таджикистан

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

конференция, душанбе, форум, мид узбекистана, абдулазиз камилов, таджикистан, узбекистан