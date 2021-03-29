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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210329/uzbekistan-airways-izmenila-pravila-provoza-bagaja-18015842.html
Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа
Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан –
2021-03-29T18:06+0500
2021-03-29T18:06+0500
общество
багаж
авиакомпания uzbekistan airways
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).Нормы провоза багажа Piece ConceptБизнес-класс обслуживания:Экономический класс обслуживания:Ручная кладь:Размер ручной клади не должен превышать 115 см по сумме трех измеренийИсключения:Ранее в Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.Если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал паспорта. Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн с указанием серийного номера и срока действия паспорта.В сенаторском запросе предлагается внести изменения в эту инструкцию.
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багаж, авиакомпания uzbekistan airways

Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

18:06 29.03.2021
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© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧемоданы в аэропорту Шереметьево
Чемоданы в аэропорту Шереметьево - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Максим Блинов
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На направления Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно действует прежняя норма провоза багажа по принципу Weight Concept.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).
Нормы провоза багажа Piece Concept
Бизнес-класс обслуживания:
1 регистрируемое место весом не более 32 кг и габаритом не более 158 см по сумме трех измерений, для младенца без предоставления места (INF)
1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трех измерений.
Экономический класс обслуживания:
1 регистрируемое место весом не более 23 кг и габаритом не более 158 см по сумме трех измерений, для младенца без предоставления места (INF)
1 регистрируемое место весом не более 10 кг и габаритами не более 115 см по сумме трех измерений.
Ручная кладь:
для экономического класса – 1 место 8 кг;
для бизнеса класса – 1 место 10 кг.
Размер ручной клади не должен превышать 115 см по сумме трех измерений
Исключения:
На направления Узбекистан – Стамбул/ Дубай/Шарджа и обратно действует прежняя норма провоза багажа по принципу Weight Concept. При этом на сквозных международных направлениях в/из Стамбул/Дубай/Шарджа применяется норма провоза по принципу PC (искл. на сквозных направлениях в/из города Узбекистана – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно норма провоза по принципу Weight Concept);
Норма провоза багажа на рейсы до Нью–Йорка и Пекина остается без изменений (искл. по тарифам экономического класса с условием невозвратности для продажи с 28 марта 2021 года на направлении Ташкент – Нью-Йорк и обратно устанавливается норма провоза багажа 1PC не более 23 кг).
Ранее в Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.
Если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал паспорта. Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн с указанием серийного номера и срока действия паспорта.
В сенаторском запросе предлагается внести изменения в эту инструкцию.
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