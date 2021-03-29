https://uz.sputniknews.ru/20210329/uzbekistan-airways-izmenila-pravila-provoza-bagaja-18015842.html

Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

Uzbekistan Airways изменила правила провоза багажа

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан –

2021-03-29T18:06+0500

2021-03-29T18:06+0500

2021-03-29T18:06+0500

общество

багаж

авиакомпания uzbekistan airways

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Национальная авиакомпания Узбекистана ввела новые правила провоза багажа. На всех направлениях, кроме Узбекистан – Стамбул/Дубай/Шарджа и обратно вес багажа рассчитывается по принципу Piece Concept (по количеству мест), а не как было раньше – Weight Concept (по весу).Нормы провоза багажа Piece ConceptБизнес-класс обслуживания:Экономический класс обслуживания:Ручная кладь:Размер ручной клади не должен превышать 115 см по сумме трех измеренийИсключения:Ранее в Сенате Олий Мажлиса предложили Uzbekistan Airways упростить продажу билетов через кассы.Если граждане хотят приобрести авиабилеты для своих близких, то они должны предъявить оригинал паспорта. Однако через сайт акционерного общества uzairways.online есть возможность приобрести авиабилет в режиме онлайн с указанием серийного номера и срока действия паспорта.В сенаторском запросе предлагается внести изменения в эту инструкцию.

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багаж, авиакомпания uzbekistan airways