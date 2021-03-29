В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.Также среди правил: запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и упрощение порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.Известно, что эти поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.
Данные поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.
"В новом документе предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать его наличие перед заключением договора аренды и проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ", — говорится в сообщении.
Также среди правил: запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и упрощение порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Известно, что эти поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.