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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-rossii-mogut-ujestochit-kontrol-za-prodavtsami-na-rynkax-18002428.html
В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках
В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.
2021-03-29T10:12+0500
2021-03-29T10:29+0500
россия
рынок
экономика
продажа
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.Также среди правил: запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и упрощение порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.Известно, что эти поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.
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рынок, экономика, продажа

В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках

10:12 29.03.2021 (обновлено: 10:29 29.03.2021)
240
© Sputnik / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРынок
Рынок - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Екатерина Лызлова
/
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Данные поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.

"В новом документе предлагается сократить перечень случаев, при которых на рынке может не применяться ККТ, обязать арендаторов подтверждать его наличие перед заключением договора аренды и проводить постоянный контроль наличия у арендаторов зарегистрированной ККТ", — говорится в сообщении.

Также среди правил: запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и упрощение порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.
Известно, что эти поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.
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