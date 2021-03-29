https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-rossii-mogut-ujestochit-kontrol-za-prodavtsami-na-rynkax-18002428.html

В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках

В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.

2021-03-29T10:12+0500

2021-03-29T10:12+0500

2021-03-29T10:29+0500

россия

рынок

экономика

продажа

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В России планируют ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках, информирует РИА Новости со ссылкой на РБК.Также среди правил: запретить допуск на рынок лиц, чья деятельность приостановлена, и упрощение порядка привлечения продавцов на розничном рынке к административной ответственности в виде предупреждения.Известно, что эти поправки направлены на фактическую реализацию положений уже существующих норм.

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рынок, экономика, продажа