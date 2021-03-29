https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-samarkande-pyat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom-est-pogibshie-18006735.html

В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие

В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Самарканде пять человек отравились угарным газом, информируют в прокуратуре области.

2021-03-29T12:28+0500

2021-03-29T12:28+0500

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происшествия

отравление газом

узбекистан

самарканд

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Самарканде пять человек отравились угарным газом, информируют в прокуратуре области.В результате трагедии погибли четыре человека, один госпитализирован с симптомами тяжелого отравления. На данный момент проводятся следственные действия.

самарканд

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отравление газом, узбекистан, самарканд, узбекистан