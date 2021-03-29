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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-samarkande-pyat-chelovek-otravilis-ugarnym-gazom-est-pogibshie-18006735.html
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Самарканде пять человек отравились угарным газом, информируют в прокуратуре области.
2021-03-29T12:28+0500
2021-03-29T12:28+0500
2021-03-29T12:33+0500
происшествия
отравление газом
узбекистан
самарканд
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Самарканде пять человек отравились угарным газом, информируют в прокуратуре области.В результате трагедии погибли четыре человека, один госпитализирован с симптомами тяжелого отравления. На данный момент проводятся следственные действия.
самарканд
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отравление газом, узбекистан, самарканд, узбекистан
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие 12:28 29.03.2021 (обновлено: 12:33 29.03.2021)
В результате трагедии погибли четыре человека, один госпитализирован с симптомами тяжелого отравления.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik.
В Самарканде пять человек отравились угарным газом, информируют в
прокуратуре области.
"Двадцать восьмого марта примерно в 11.00 пять человек, временно проживавших в МСГ "М. Шайхзода" в Самарканде, отравились угарным газом из голландской печи, сложенной в доме", — говорится в сообщении.
В результате трагедии погибли четыре человека, один госпитализирован с симптомами тяжелого отравления.
На данный момент проводятся следственные действия.