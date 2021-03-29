https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-syrdare-sgorelo-lesnoe-oxotniche-xozyaystvo--postradali-jivotnye-18004714.html

В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные

В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в

2021-03-29T10:57+0500

2021-03-29T10:57+0500

2021-03-29T11:05+0500

происшествия

экология

пожар

сырдарьинская область

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Сырдарьинской области, вероятнее всего, был умышленный. Об этом в ведомстве узнали из обращения в соцсети.Сотрудники экологической структуры убедились в достоверности изложенных в обращении фактов воочию, прибыв на место.Помощь пожарных не потребовалась: огонь был потушен дождем в тот же день. Известно, что значительно пострадал растительный и животный мир.В УВД Сырдарьинской области выясняют причины возгорания и размер ущерба.

/20201105/V-lesakh-Kashkadarinskoy-oblasti-vspykhnul-pozhar-15331771.html

сырдарьинская область

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экология, пожар, сырдарьинская область