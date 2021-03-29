В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Сырдарьинской области, вероятнее всего, был умышленный. Об этом в ведомстве узнали из обращения в соцсети.Сотрудники экологической структуры убедились в достоверности изложенных в обращении фактов воочию, прибыв на место.Помощь пожарных не потребовалась: огонь был потушен дождем в тот же день. Известно, что значительно пострадал растительный и животный мир.В УВД Сырдарьинской области выясняют причины возгорания и размер ущерба.
Более 147 га лесов были охвачены огнем. Значительно пострадал растительный и животный мир.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Сырдарьинской области, вероятнее всего, был умышленный. Об этом в ведомстве узнали из обращения в соцсети.
Сотрудники экологической структуры убедились в достоверности изложенных в обращении фактов воочию, прибыв на место.
Помощь пожарных не потребовалась: огонь был потушен дождем в тот же день. Известно, что значительно пострадал растительный и животный мир.