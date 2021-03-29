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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-syrdare-sgorelo-lesnoe-oxotniche-xozyaystvo--postradali-jivotnye-18004714.html
В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные
В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в
2021-03-29T10:57+0500
2021-03-29T11:05+0500
происшествия
экология
пожар
сырдарьинская область
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Сырдарьинской области, вероятнее всего, был умышленный. Об этом в ведомстве узнали из обращения в соцсети.Сотрудники экологической структуры убедились в достоверности изложенных в обращении фактов воочию, прибыв на место.Помощь пожарных не потребовалась: огонь был потушен дождем в тот же день. Известно, что значительно пострадал растительный и животный мир.В УВД Сырдарьинской области выясняют причины возгорания и размер ущерба.
/20201105/V-lesakh-Kashkadarinskoy-oblasti-vspykhnul-pozhar-15331771.html
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экология, пожар, сырдарьинская область

В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные

10:57 29.03.2021 (обновлено: 11:05 29.03.2021)
2236
CC0 / Unsplash / Cristofer Jeschke / Лесной пожар
Лесной пожар - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
CC0 / Unsplash / Cristofer Jeschke /
Более 147 га лесов были охвачены огнем. Значительно пострадал растительный и животный мир.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Пожар уничтожил 147 гектаров лесного охотничьего хозяйства "Колгансир" в Сырдарьинской области. Причем поджог, как сообщили в управлении экологии и окружающей среды Сырдарьинской области, вероятнее всего, был умышленный. Об этом в ведомстве узнали из обращения в соцсети.
Сотрудники экологической структуры убедились в достоверности изложенных в обращении фактов воочию, прибыв на место.
Помощь пожарных не потребовалась: огонь был потушен дождем в тот же день. Известно, что значительно пострадал растительный и животный мир.
Лесные пожары в Кашкадарьинской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.11.2020
В лесах Кашкадарьинской области вспыхнул пожар
5 ноября 2020, 18:55
105
В УВД Сырдарьинской области выясняют причины возгорания и размер ущерба.
101003
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