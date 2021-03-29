https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-uzbekistane-vvodyatsya-novye-nomera-dlya-elektromobiley-18001026.html

В Узбекистане вводятся новые номера для электромобилей

В Узбекистане вводятся новые номера для электромобилей

ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Узбекистане вводят автономера для электромобилей, говорится в новом законопроекте.

2021-03-29T07:44+0500

2021-03-29T07:44+0500

2021-03-29T09:16+0500

общество

электромобиль

автомобили

госномер

узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Узбекистане вводят автономера для электромобилей, говорится в новом законопроекте.Их начнут выдавать уже с 1 июня 2021 года. А вот тем, кто уже успел зарегистрировать свою машину - госномер заменят на новый совершенно бесплатно.Данные номера для электромобилей также будут еще и для юридических лиц.Напомним, в период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей. На них было потрачено 1,5 миллиона долларов.

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электромобиль, автомобили, госномер, узбекистан, узбекистан