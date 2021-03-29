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https://uz.sputniknews.ru/20210329/v-uzbekistane-vvodyatsya-novye-nomera-dlya-elektromobiley-18001026.html
В Узбекистане вводятся новые номера для электромобилей
В Узбекистане вводятся новые номера для электромобилей
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Узбекистане вводят автономера для электромобилей, говорится в новом законопроекте.
2021-03-29T07:44+0500
2021-03-29T07:44+0500
2021-03-29T09:16+0500
общество
электромобиль
автомобили
госномер
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik. В Узбекистане вводят автономера для электромобилей, говорится в новом законопроекте.Их начнут выдавать уже с 1 июня 2021 года. А вот тем, кто уже успел зарегистрировать свою машину - госномер заменят на новый совершенно бесплатно.Данные номера для электромобилей также будут еще и для юридических лиц.Напомним, в период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей. На них было потрачено 1,5 миллиона долларов.
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электромобиль, автомобили, госномер, узбекистан, узбекистан
В Узбекистане вводятся новые номера для электромобилей 07:44 29.03.2021 (обновлено: 09:16 29.03.2021)
Госномера начнут выдавать уже с 1 июня 2021 года. А тем, кто уже зарегистрировал авто, заменят на новые бесплатно.
ТАШКЕНТ, 29 мар - Sputnik
. В Узбекистане вводят автономера для электромобилей, говорится в новом
законопроекте.
"Для всех авто с мощностью 4 кВт и выше, которые разгоняются до 40 км/ч и выше, будут выданы специальные отличительные номера", — говорится в сообщении.
Их начнут выдавать уже с 1 июня 2021 года. А вот тем, кто уже успел зарегистрировать свою машину - госномер заменят на новый совершенно бесплатно.
Данные номера для электромобилей также будут еще и для юридических лиц.
Напомним, в период с января по февраль текущего года в Узбекистан доставлено 85 импортных электромобилей. На них было потрачено 1,5 миллиона долларов.