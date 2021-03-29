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Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере
Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.
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общество
минобороны узбекистана
безопасность
минобороны рф
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.Узбекский военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры позволяют анализировать состояние военного и военно-технического сотрудничества, определять наиболее перспективные направления взаимодействия."Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", — отметил Валерий Герасимов.В Минобороны России рассматривают Узбекистан как стратегического партнера РФ в Центрально-Азиатском регионе, заявил он.
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минобороны узбекистана, безопасность, минобороны рф

Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере

20:00 29.03.2021 (обновлено: 20:02 29.03.2021)
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© Министерство обороны РФФлаги России и Узбекистана
Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Министерство обороны РФ
Начальник Генштаба ВС РУз Шухрат Халмухамедов и его российский коллега Валерий Герасимов провели переговоры в Москве.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.

"Россия — наш самый важный и ключевой партнер в военной сфере", — сказал Халмухамедов на переговорах в Москве со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Его цитирует РИА Новости.

Узбекский военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры позволяют анализировать состояние военного и военно-технического сотрудничества, определять наиболее перспективные направления взаимодействия.
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"Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", — отметил Валерий Герасимов.
В Минобороны России рассматривают Узбекистан как стратегического партнера РФ в Центрально-Азиатском регионе, заявил он.
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