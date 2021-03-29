Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.Узбекский военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры позволяют анализировать состояние военного и военно-технического сотрудничества, определять наиболее перспективные направления взаимодействия."Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", — отметил Валерий Герасимов.В Минобороны России рассматривают Узбекистан как стратегического партнера РФ в Центрально-Азиатском регионе, заявил он.
Начальник Генштаба ВС РУз Шухрат Халмухамедов и его российский коллега Валерий Герасимов провели переговоры в Москве.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.
"Россия — наш самый важный и ключевой партнер в военной сфере", — сказал Халмухамедов на переговорах в Москве со своим российским коллегой Валерием Герасимовым. Его цитирует РИА Новости.
Узбекский военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры позволяют анализировать состояние военного и военно-технического сотрудничества, определять наиболее перспективные направления взаимодействия.