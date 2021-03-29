https://uz.sputniknews.ru/20210329/xalmuxamedov-rossiya--klyuchevoy-soyuznik-uzbekistana-v-voennoy-sfere-18019241.html

Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере

Халмухамедов: Россия — ключевой союзник Узбекистана в военной сфере

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.

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общество

минобороны узбекистана

безопасность

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Россия является ключевым союзником Узбекистана в военной сфере, заявил начальник Генштаба ВС республики Шухрат Халмухамедов.Узбекский военачальник отметил, что регулярно проводимые штабные переговоры позволяют анализировать состояние военного и военно-технического сотрудничества, определять наиболее перспективные направления взаимодействия."Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения региональной стабильности. Мы намерены развивать его и дальше", — отметил Валерий Герасимов.В Минобороны России рассматривают Узбекистан как стратегического партнера РФ в Центрально-Азиатском регионе, заявил он.

/20201208/Naskolko-silnee-stala-Uzbekskaya-armiya-za-god-15562208.html

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минобороны узбекистана, безопасность, минобороны рф