https://uz.sputniknews.ru/20210329/zayavlenie-na-kredit-v-uzbekistane-mojno-budet-podat-onlayn-18009762.html

Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет

Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Заявление на получение кредита в Узбекистане с 1 апреля можно будет подать через электронную платформу, соответствующее

2021-03-29T14:44+0500

2021-03-29T14:44+0500

2021-03-29T15:40+0500

экономика

кредит

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Заявление на получение кредита в Узбекистане с 1 апреля можно будет подать через электронную платформу, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.При этом претенденты смогут самостоятельно выбирать, в какое финансово-кредитное учреждение обратиться — АКБ "Агробанк", АК "Халк банк" или АКБ "Микрокредитбанк".Уставные капиталы перечисленных банков будут увеличены в общей сложности на 1,3 триллиона сумов. Так, Агробанку планируется выделить 700 миллиардов сумов, Микрокредитбанку — 400 миллиардов сумов, Халк банку — 200 миллиардов.В соответствии с документом, самозанятые граждане смогут получать кредиты в размере до пяти миллионов сумов наличными на отдельные виды деятельности (покупка необходимого сырья, запасных частей и строительных товаров для надомного труда, ремесленничества, строительства теплиц и так далее).

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кредит, узбекистан