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Экономика
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Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет
Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Заявление на получение кредита в Узбекистане с 1 апреля можно будет подать через электронную платформу, соответствующее
2021-03-29T14:44+0500
2021-03-29T15:40+0500
экономика
кредит
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Заявление на получение кредита в Узбекистане с 1 апреля можно будет подать через электронную платформу, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.При этом претенденты смогут самостоятельно выбирать, в какое финансово-кредитное учреждение обратиться — АКБ "Агробанк", АК "Халк банк" или АКБ "Микрокредитбанк".Уставные капиталы перечисленных банков будут увеличены в общей сложности на 1,3 триллиона сумов. Так, Агробанку планируется выделить 700 миллиардов сумов, Микрокредитбанку — 400 миллиардов сумов, Халк банку — 200 миллиардов.В соответствии с документом, самозанятые граждане смогут получать кредиты в размере до пяти миллионов сумов наличными на отдельные виды деятельности (покупка необходимого сырья, запасных частей и строительных товаров для надомного труда, ремесленничества, строительства теплиц и так далее).
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кредит, узбекистан

Заявление на кредит в Узбекистане можно будет подать через Интернет

14:44 29.03.2021 (обновлено: 15:40 29.03.2021)
296
© Sputnik / Рамиз БахтияровНациональная валюта Узбекистана — сум
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Глава республики подписал постановление "О дополнительных мерах, осуществляемых в рамках программ развития семейного предпринимательства".
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Заявление на получение кредита в Узбекистане с 1 апреля можно будет подать через электронную платформу, соответствующее постановление подписал президент Шавкат Мирзиёев. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
"С 1 апреля 2021 года заявления граждан и субъектов предпринимательства на получение кредитов принимаются через Единую электронную платформу программ развития семейного предпринимательства", — говорится в публикации на Telegram-канале.
При этом претенденты смогут самостоятельно выбирать, в какое финансово-кредитное учреждение обратиться — АКБ "Агробанк", АК "Халк банк" или АКБ "Микрокредитбанк".
Уставные капиталы перечисленных банков будут увеличены в общей сложности на 1,3 триллиона сумов. Так, Агробанку планируется выделить 700 миллиардов сумов, Микрокредитбанку — 400 миллиардов сумов, Халк банку — 200 миллиардов.
В соответствии с документом, самозанятые граждане смогут получать кредиты в размере до пяти миллионов сумов наличными на отдельные виды деятельности (покупка необходимого сырья, запасных частей и строительных товаров для надомного труда, ремесленничества, строительства теплиц и так далее).
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