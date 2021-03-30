https://uz.sputniknews.ru/20210330/aeroporty-uzbekistana-moderniziruyut-na-osnove-gchp--postanovlenie-18030257.html
Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент принял постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики".
2021-03-30T12:08+0500
2021-03-30T12:08+0500
2021-03-30T12:13+0500
экономика
льготы
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партнерство
налоги
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент принял постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.В соответствии с документом, воздушные гавани республики будут реконструироваться, модернизироваться, эксплуатироваться и управляться на условиях государственно-частного партнерства.Для реализации поставленной задачи частным партнерам предоставят льготы сроком на три года. В частности, их освободят от уплаты таможенной пошлины за ввозимые специальные транспортные средства, дорожно-строительную технику, машины, механизмы, оборудование, сырье, материалы, запасные части, комплектующие, узлы, программное обеспечение, технологическую и проектную документацию.Кроме того, они не будут оплачивать утилизационные сборы за ввозимые транспортные средства и спецтехнику.К тому же частным партнерам и аэропортам предоставят 50% скидку при уплате налога на прибыль, в том числе удерживаемый при выплате дивидендов. Также для воздушных портов на половину снизится установленная ставка налога на имущество.
/20200806/Aeroporty-Uzbekistana-budut-modernizirovany-po-paketnomu-printsipu-14714601.html
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льготы, постановление, партнерство, налоги, аэропорт, узбекистан
Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
12:08 30.03.2021 (обновлено: 12:13 30.03.2021)
Для реализации поставленной задачи частным партнерам и воздушным терминалам предоставят льготы сроком на три года.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент принял постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики". Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
В соответствии с документом, воздушные гавани республики будут реконструироваться, модернизироваться, эксплуатироваться и управляться на условиях государственно-частного партнерства.
Для реализации поставленной задачи частным партнерам предоставят льготы сроком на три года. В частности, их освободят от уплаты таможенной пошлины за ввозимые специальные транспортные средства, дорожно-строительную технику, машины, механизмы, оборудование, сырье, материалы, запасные части, комплектующие, узлы, программное обеспечение, технологическую и проектную документацию.
Кроме того, они не будут оплачивать утилизационные сборы за ввозимые транспортные средства и спецтехнику.
К тому же частным партнерам и аэропортам предоставят 50% скидку при уплате налога на прибыль, в том числе удерживаемый при выплате дивидендов. Также для воздушных портов на половину снизится установленная ставка налога на имущество.