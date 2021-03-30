Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, пишет РИА Новости.Под обвинения Пейн попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.Ранее МИД Канады также ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за "серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека" в Крыму.Напомним: Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Под обвинения главы МИД Австралии попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, пишет РИА Новости.
"Строительство Крымского моста - попытка укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом", — заявила глава австралийского МИД Мариз Пейн.
Под обвинения Пейн попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
Ранее МИД Канады также ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за "серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека" в Крыму.
Напомним: Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".