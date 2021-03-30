https://uz.sputniknews.ru/20210330/avstraliya-vvela-sanktsii-protiv-rossii-iz-za-krymskogo-mosta-18022331.html

Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и

2021-03-30T08:23+0500

2021-03-30T08:23+0500

2021-03-30T12:34+0500

россия

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крым

австралия

крым

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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, пишет РИА Новости.Под обвинения Пейн попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.Ранее МИД Канады также ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за "серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека" в Крыму.Напомним: Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

/20210313/svyaschennoe-pravo-rossii-na-krym-17734909.html

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