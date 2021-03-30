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Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста
Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и
2021-03-30T08:23+0500
2021-03-30T12:34+0500
россия
санкции
крым
австралия
крым
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, пишет РИА Новости.Под обвинения Пейн попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.Ранее МИД Канады также ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за "серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека" в Крыму.Напомним: Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
/20210313/svyaschennoe-pravo-rossii-na-krym-17734909.html
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санкции, крым, австралия, крым

Австралия ввела санкции против России из-за Крымского моста

08:23 30.03.2021 (обновлено: 12:34 30.03.2021)
3203
© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky / Перейти в фотобанкДевушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив
Девушка фотографирует Крымский мост через Керченский пролив - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Konstantin Mihalchevsky
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Под обвинения главы МИД Австралии попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Австралия ввела санкции против России в отношении четырех российских компаний и одного россиянина в связи со строительством и эксплуатацией железнодорожной части Крымского моста, пишет РИА Новости.

"Строительство Крымского моста - попытка укрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом", — заявила глава австралийского МИД Мариз Пейн.

Под обвинения Пейн попал россиянин и компании, которые хотят якобы "узаконить" действия Москвы в отношении полуострова.
Ранее МИД Канады также ввел новые санкции против России. Под ограничения попали двое россиян и четыре компании. Канада выразила сожаление из-за "серьезных нарушений международного гуманитарного права и прав человека" в Крыму.
Воздушный шар во время праздничного митинга в Санкт-Петербурге в честь воссоединения Крыма и Севастополя с Россией - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.03.2021
Россия
Священное право России на Крым
13 марта, 15:55
1811
Напомним: Москва неоднократно заявляла, что жители полуострова в 2014 году в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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