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Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане с 29 марта по 3 апреля проходит диспансеризация подопечных домов милосердия и благотворительной организации "Детские
2021-03-30T15:14+0500
2021-03-30T15:14+0500
общество
дети
здоровье
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане с 29 марта по 3 апреля проходит диспансеризация подопечных домов милосердия и благотворительной организации "Детские деревни — SOS".Мероприятие организовал Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassan ("Ты не одинок") при поддержке министерств здравоохранения и народного образования.Детям проводят полное медицинское обследование, при необходимости организуют и лабораторные исследования. В итоге для каждого ребенка будет разработана индивидуальная программа профилактических и лечебных мероприятий.
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дети, здоровье

Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование

15:14 30.03.2021
407
© Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassanРебенок проходит медосмотр
Ребенок проходит медосмотр - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassan
В итоге для каждого ребенка будет разработана индивидуальная программа профилактических и лечебных мероприятий.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане с 29 марта по 3 апреля проходит диспансеризация подопечных домов милосердия и благотворительной организации "Детские деревни — SOS".
Мероприятие организовал Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassan ("Ты не одинок") при поддержке министерств здравоохранения и народного образования.
"Всего по республике планируется осмотреть более 2 500 детей в возрасте от четырех до 16 лет", — сообщили в фонде Sen yolg’iz emassan.
Детям проводят полное медицинское обследование, при необходимости организуют и лабораторные исследования.
© Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassanРебенок проходит медосмотр
Ребенок проходит медосмотр - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
Ребенок проходит медосмотр
© Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassan
В итоге для каждого ребенка будет разработана индивидуальная программа профилактических и лечебных мероприятий.
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