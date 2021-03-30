https://uz.sputniknews.ru/20210330/bolee-25-tysyachi-detey-v-uzbekistane-proydut-polnoe-medobsledovanie-18036050.html

Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование

Более 2,5 тысячи детей в Узбекистане пройдут полное медобследование

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане с 29 марта по 3 апреля проходит диспансеризация подопечных домов милосердия и благотворительной организации "Детские

2021-03-30T15:14+0500

2021-03-30T15:14+0500

2021-03-30T15:14+0500

общество

дети

здоровье

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. В Узбекистане с 29 марта по 3 апреля проходит диспансеризация подопечных домов милосердия и благотворительной организации "Детские деревни — SOS".Мероприятие организовал Республиканский общественный детский фонд Sen yolg’iz emassan ("Ты не одинок") при поддержке министерств здравоохранения и народного образования.Детям проводят полное медицинское обследование, при необходимости организуют и лабораторные исследования. В итоге для каждого ребенка будет разработана индивидуальная программа профилактических и лечебных мероприятий.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

дети, здоровье