https://uz.sputniknews.ru/20210330/chislo-jenschin-reproduktivnogo-vozrasta-sokratilos-v-rossii-pochti-na-40-18037572.html

Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%

Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа женщин 20-29 лет почти на 40 процентов с 2010 года.

2021-03-30T15:40+0500

2021-03-30T15:40+0500

2021-03-30T15:41+0500

россия

женщины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18037997_0:238:3071:1966_1920x0_80_0_0_54a07b018e98803b480bae16c99cf322.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа женщин 20-29 лет почти на 40 процентов с 2010 года.В репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 1990-е годы, отметила она на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе привело и к сокращению рождаемости в стране, отметила она.Также Голикова сообщила, что количество абортов в России сократилось с 2016 года почти на 40 процентов. По ее словам, это "серьезные цифры".

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

женщины