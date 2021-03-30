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Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа женщин 20-29 лет почти на 40 процентов с 2010 года.
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа женщин 20-29 лет почти на 40 процентов с 2010 года.В репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 1990-е годы, отметила она на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе привело и к сокращению рождаемости в стране, отметила она.Также Голикова сообщила, что количество абортов в России сократилось с 2016 года почти на 40 процентов. По ее словам, это "серьезные цифры".
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Число женщин репродуктивного возраста сократилось в России почти на 40%

15:40 30.03.2021 (обновлено: 15:41 30.03.2021)
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© Sputnik / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Константин Михальчевский
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В настоящее время в РФ живут чуть более 7,5 миллиона женщин в возрасте от 20 до 29 лет.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о сокращении числа женщин 20-29 лет почти на 40 процентов с 2010 года.
В репродуктивный возраст сейчас вступило поколение, рожденное в 1990-е годы, отметила она на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"И должна сказать, что численность женщин в возрасте от 20 до 29 лет составила чуть более сейчас 7,5 миллиона человек и по сравнению с 2010 годом сократилась на 37,5 процента", — заявила Голикова. Ее цитирует РИА Новости.

Такое серьезное сокращение численности женщин, находящихся в репродуктивном возрасте, в том числе привело и к сокращению рождаемости в стране, отметила она.
Также Голикова сообщила, что количество абортов в России сократилось с 2016 года почти на 40 процентов. По ее словам, это "серьезные цифры".
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