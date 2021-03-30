Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210330/dela-bogoxulnye-nike-zasudit-kompaniyu-vypustivshuyu-sataninskie-krossovki-18022900.html
Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки
Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Американская компания Nike засудит фирму MSCHF, которая выпустила совместно с рэпером Lil Nas X "сатанинские" кроссовки, сообщает
2021-03-30T09:45+0500
2021-03-30T09:55+0500
в мире
кроссовки
продажа
религия
торговля
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/03/15929456_0:254:2743:1796_1920x0_80_0_0_fbd8e5e31be5d70b585ce32b3e7cfb5a.jpg
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Американская компания Nike засудит фирму MSCHF, которая выпустила совместно с рэпером Lil Nas X "сатанинские" кроссовки, сообщает телеканал NBC News.Что в них не так? Во-первых, на продажу было выставлено 666 пар, а это особое число в Библии. Во-вторых, на подошве кроссовок есть капля человеческой крови, которая добавила изюминки общему дизайну. Сообщается, что кровь взяли у самих сотрудников фирмы. В-третьих, линейку так и назвали — Satan Shoes ("сатанинская обувь"). Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 - отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.Совершенно справедливо, что нашлись те, кто выступил против такой богохульной продукции, а раз она очень напоминает кроссовки Nike, то у людей сложилось впечатление, будто бы сами Nike одобрили продажу такой обуви. В итоге, Nike попали под раздачу — люди стали призывать к бойкоту компании, не разобравшись в ситуации.Что касается скандальных "сатанинских" кроссовок, то ажиотаж был бешеным: в первую же неделю все 666 пар были распроданы. Удовольствие оказалось недешевое: одна такая пара стоила 1 018 долларов. Рэпер Lil Nas X, который участвовал в коллаборации, намекнул, что эта продукция была лишь шуткой и не призывала к богохульству.
/20190202/Musulmane-obvinili-Nike-iz-za-nadpisi-Allakh-na-podoshve-10706469.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/03/15929456_5:0:2736:2048_1920x0_80_0_0_186bf15f13d54124fb37920a4455f473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
кроссовки, продажа, религия, торговля

Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки

09:45 30.03.2021 (обновлено: 09:55 30.03.2021)
896
© AP Photo / Wilfredo LeeМагазин Nike в штате Флорида
Магазин Nike в штате Флорида - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© AP Photo / Wilfredo Lee
В Nike подчеркивают, что не имеют к "сатанинской обуви" никакого отношения.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Американская компания Nike засудит фирму MSCHF, которая выпустила совместно с рэпером Lil Nas X "сатанинские" кроссовки, сообщает телеканал NBC News.
Что в них не так? Во-первых, на продажу было выставлено 666 пар, а это особое число в Библии.
Во-вторых, на подошве кроссовок есть капля человеческой крови, которая добавила изюминки общему дизайну. Сообщается, что кровь взяли у самих сотрудников фирмы.
В-третьих, линейку так и назвали — Satan Shoes ("сатанинская обувь"). Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 - отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.
Официально иск был подан против MSCHF из-за нарушения фирмой прав на товарный знак. В Nike считают, что скандальные кроссы стали всего лишь модифицированной версией кроссовок Nike Air Max 97. Но это не все.
Совершенно справедливо, что нашлись те, кто выступил против такой богохульной продукции, а раз она очень напоминает кроссовки Nike, то у людей сложилось впечатление, будто бы сами Nike одобрили продажу такой обуви.
В итоге, Nike попали под раздачу — люди стали призывать к бойкоту компании, не разобравшись в ситуации.
Мусульмане обвинили бренд кроссовок из-за надписи на подошве - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.02.2019
В мире
Мусульмане обвинили Nike из-за надписи "Аллах" на подошве
2 февраля 2019, 12:31
920
Что касается скандальных "сатанинских" кроссовок, то ажиотаж был бешеным: в первую же неделю все 666 пар были распроданы. Удовольствие оказалось недешевое: одна такая пара стоила 1 018 долларов.
Рэпер Lil Nas X, который участвовал в коллаборации, намекнул, что эта продукция была лишь шуткой и не призывала к богохульству.
000012
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:31Визит премьера Венгрии в Узбекистан: как прошли переговоры с Мирзиёевым в узком формате
12:27Сборная Узбекистана завершила "Большой шлем" в Тбилиси с пятью медалями
12:24Uzbekistan Airways возобновляет авиасообщение с Латвией
12:16Кошатник или собачник? Песков рассказал о домашних животных Путина
12:16Зима не отступает. Перевал Камчик засыпает снегом
12:08Аэропорты Узбекистана модернизируют на основе ГЧП — постановление
11:47В Кашкадарье преступная группа продавала фальшивые дипломы о высшем образовании
11:44Экс-замминистра здравоохранения возглавил Антимонопольный комитет
11:39Почему китайцы с иранцами беспокоят американцев, но радуют русских
11:18Сколько музеев насчитывается в Узбекистане — статистика
11:17Начата трансформация Узпромстройбанка с участием мирового финансового гиганта
11:11Министр иностранных дел Узбекистана примет участие в заседании СМИД СНГ
10:59Перезагрузка сферы гостеприимства: в Ташкенте проходит форум отельеров
10:41"Убойные списки Путина": Британия раскрыла свой "маневр" против России
10:39В Ташкенте прошел фестиваль авангардной электронной музыки WeCosmos
10:33Стали известны самые доступные автомобили мира
10:12Почему США перестали выигрывать войны — объяснили американские СМИ
09:57Мурод Ражабов отмечает свой день рождения
09:45Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки
09:41В аэропорту Ташкента задержан узбекистанец по подозрению в участии в "Хизб ут-Тахрир"*