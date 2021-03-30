https://uz.sputniknews.ru/20210330/dela-bogoxulnye-nike-zasudit-kompaniyu-vypustivshuyu-sataninskie-krossovki-18022900.html

Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки

Дела богохульные: Nike засудит компанию, выпустившую "сатанинские" кроссовки

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Американская компания Nike засудит фирму MSCHF, которая выпустила совместно с рэпером Lil Nas X "сатанинские" кроссовки, сообщает

2021-03-30T09:45+0500

2021-03-30T09:45+0500

2021-03-30T09:55+0500

в мире

кроссовки

продажа

религия

торговля

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Американская компания Nike засудит фирму MSCHF, которая выпустила совместно с рэпером Lil Nas X "сатанинские" кроссовки, сообщает телеканал NBC News.Что в них не так? Во-первых, на продажу было выставлено 666 пар, а это особое число в Библии. Во-вторых, на подошве кроссовок есть капля человеческой крови, которая добавила изюминки общему дизайну. Сообщается, что кровь взяли у самих сотрудников фирмы. В-третьих, линейку так и назвали — Satan Shoes ("сатанинская обувь"). Кроме того, на обуви есть надпись Luke 10:18 - отсылка на главу 10, стих 18 Евангелия от Луки, где говорится о падении Сатаны с неба.Совершенно справедливо, что нашлись те, кто выступил против такой богохульной продукции, а раз она очень напоминает кроссовки Nike, то у людей сложилось впечатление, будто бы сами Nike одобрили продажу такой обуви. В итоге, Nike попали под раздачу — люди стали призывать к бойкоту компании, не разобравшись в ситуации.Что касается скандальных "сатанинских" кроссовок, то ажиотаж был бешеным: в первую же неделю все 666 пар были распроданы. Удовольствие оказалось недешевое: одна такая пара стоила 1 018 долларов. Рэпер Lil Nas X, который участвовал в коллаборации, намекнул, что эта продукция была лишь шуткой и не призывала к богохульству.

/20190202/Musulmane-obvinili-Nike-iz-za-nadpisi-Allakh-na-podoshve-10706469.html

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кроссовки, продажа, религия, торговля