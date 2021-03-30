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https://uz.sputniknews.ru/20210330/doktor-komarovskiy-nazval-kriticheskuyu-oshibku-pri-izmerenii-temperatury-18042846.html
Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как именно нужно измерять температуру при помощи градусника.
2021-03-30T18:02+0500
2021-03-30T18:04+0500
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как именно нужно измерять температуру при помощи градусника.По словам доктора, в большей части мира температуру определяют через полость рта или же прямую кишку. В этих зонах показатели будут максимально объективными.Однако в странах СНГ принято держать градусник в области подмышечной впадины . Но здесь есть одна особенность: температура кожи там принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет.И чтобы узнать, насколько тело теплое, необходимо подержать руку в таком положении в течение 5 минут. Иногда рекомендуется даже 10 минут. Тогда результатам можно будет доверять.Итак, как правильно измерять температуру: прежде всего, необходимо удостовериться, что кожа под мышкой сухая. Далее, как уже было сказано выше, прижать руку к туловищу на 5 минут, чтобы эта область разогрелась.Затем нужно поставить градусник на 5 минут, причем Комаровский предупредил: в течение этого времени "категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства".
/20200119/Ot-gradusnika-do-avtorki--kak-v-russkom-poyavlyayutsya-novye-slova-13254114.html
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заболевания, здоровье

Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры

18:02 30.03.2021 (обновлено: 18:04 30.03.2021)
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© Sputnik / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГрадусник
Градусник - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / Максим Богодвид
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Читайте в материале, зачем нужно держать 5 минут руку прижатой к телу и какой должен быть порядок действий.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как именно нужно измерять температуру при помощи градусника.
По словам доктора, в большей части мира температуру определяют через полость рта или же прямую кишку. В этих зонах показатели будут максимально объективными.
Однако в странах СНГ принято держать градусник в области подмышечной впадины .
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Но здесь есть одна особенность: температура кожи там принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет.
И чтобы узнать, насколько тело теплое, необходимо подержать руку в таком положении в течение 5 минут. Иногда рекомендуется даже 10 минут. Тогда результатам можно будет доверять.
"Фактически надо 5 минут на то, чтобы температура в подмышечной области поднялась до "правильного" значения, а затем уже около 5 минут — собственно на работу термометра", — дал Комаровский совет в своем Instagram.
Итак, как правильно измерять температуру: прежде всего, необходимо удостовериться, что кожа под мышкой сухая. Далее, как уже было сказано выше, прижать руку к туловищу на 5 минут, чтобы эта область разогрелась.
Затем нужно поставить градусник на 5 минут, причем Комаровский предупредил: в течение этого времени "категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства".
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