https://uz.sputniknews.ru/20210330/doktor-komarovskiy-nazval-kriticheskuyu-oshibku-pri-izmerenii-temperatury-18042846.html

Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры

Доктор Комаровский назвал критическую ошибку при измерении температуры

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как именно нужно измерять температуру при помощи градусника.

2021-03-30T18:02+0500

2021-03-30T18:02+0500

2021-03-30T18:04+0500

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, как именно нужно измерять температуру при помощи градусника.По словам доктора, в большей части мира температуру определяют через полость рта или же прямую кишку. В этих зонах показатели будут максимально объективными.Однако в странах СНГ принято держать градусник в области подмышечной впадины . Но здесь есть одна особенность: температура кожи там принципиально зависит от того, прижата рука к туловищу или нет.И чтобы узнать, насколько тело теплое, необходимо подержать руку в таком положении в течение 5 минут. Иногда рекомендуется даже 10 минут. Тогда результатам можно будет доверять.Итак, как правильно измерять температуру: прежде всего, необходимо удостовериться, что кожа под мышкой сухая. Далее, как уже было сказано выше, прижать руку к туловищу на 5 минут, чтобы эта область разогрелась.Затем нужно поставить градусник на 5 минут, причем Комаровский предупредил: в течение этого времени "категорически нельзя прерывать измерение и вытаскивать термометр для удовлетворения собственного любопытства".

/20200119/Ot-gradusnika-do-avtorki--kak-v-russkom-poyavlyayutsya-novye-slova-13254114.html

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