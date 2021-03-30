Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР ГУВД Ташкента.Задержанного допросили в установленном порядке. Выяснилось, что оружие он нашел вместе с другом. Они решили не обращаться с находкой в правоохранительные органы, а заработать на ней. Нашли покупателя и чуть было не осуществили сделку.Но оперативники подоспели вовремя — пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 248 УК РУз ("Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами"). Ведется следствие.
Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР ГУВД Ташкента.
Задержанного допросили в установленном порядке. Выяснилось, что оружие он нашел вместе с другом. Они решили не обращаться с находкой в правоохранительные органы, а заработать на ней. Нашли покупателя и чуть было не осуществили сделку.
Но оперативники подоспели вовремя — пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.