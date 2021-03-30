https://uz.sputniknews.ru/20210330/dvoe-parney-nashli-pistolet-i-reshili-ego-prodat--oni-zaderjany-orujie-izyato-18038893.html

Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято

Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не

2021-03-30T16:55+0500

2021-03-30T16:55+0500

2021-03-30T16:59+0500

происшествия

пистолет

гувд ташкента

задержание

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/1e/18040467_0:126:3046:1839_1920x0_80_0_0_46d293d82ccc38ef70447091946630b9.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР ГУВД Ташкента.Задержанного допросили в установленном порядке. Выяснилось, что оружие он нашел вместе с другом. Они решили не обращаться с находкой в правоохранительные органы, а заработать на ней. Нашли покупателя и чуть было не осуществили сделку.Но оперативники подоспели вовремя — пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 248 УК РУз ("Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами"). Ведется следствие.

/20200413/Uzbekistanets-pytalsya-prodat-pistolet-cherez-Telegram-13912643.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

пистолет, гувд ташкента, задержание