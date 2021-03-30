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Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не
2021-03-30T16:55+0500
2021-03-30T16:59+0500
происшествия
пистолет
гувд ташкента
задержание
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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР ГУВД Ташкента.Задержанного допросили в установленном порядке. Выяснилось, что оружие он нашел вместе с другом. Они решили не обращаться с находкой в правоохранительные органы, а заработать на ней. Нашли покупателя и чуть было не осуществили сделку.Но оперативники подоспели вовремя — пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 248 УК РУз ("Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами"). Ведется следствие.
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пистолет, гувд ташкента, задержание

Двое парней нашли пистолет и решили его продать — они задержаны, оружие изъято

16:55 30.03.2021 (обновлено: 16:59 30.03.2021)
388
© Sputnik / М. ФилимоновАвтоматический спортивный пистолет Стечкина, 9 мм. Разработан в конце 1940-х - начале 1950-х годов конструктором Игорем Яковлевичем Стечкиным.
Автоматический спортивный пистолет Стечкина, 9 мм. Разработан в конце 1940-х - начале 1950-х годов конструктором Игорем Яковлевичем Стечкиным. - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
© Sputnik / М. Филимонов
Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Молодой человек планировал продать огнестрельное оружие в Яшнабадском районе столицы за 2 000 долларов. Однако сделать это ему не удалось: злоумышленник был задержан сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом оружия УУР ГУВД Ташкента.
Задержанного допросили в установленном порядке. Выяснилось, что оружие он нашел вместе с другом. Они решили не обращаться с находкой в правоохранительные органы, а заработать на ней. Нашли покупателя и чуть было не осуществили сделку.
Но оперативники подоспели вовремя — пистолет был изъят в качестве вещественного доказательства.
Узбекистанец пытался продать пистолет через Telegram - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2020
Узбекистанец пытался продать пистолет через Telegram
13 апреля 2020, 15:37
1967
Согласно заключению экспертно-криминалистического центра ГУВД, оружие пригодно для стрельбы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 248 УК РУз ("Незаконное владение оружием, боевыми припасами, взрывчатыми веществами или взрывными устройствами"). Ведется следствие.
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