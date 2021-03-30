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Как избавиться от лени — советы врача
Как избавиться от лени — советы врача
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских
2021-03-30T09:23+0500
2021-03-30T09:34+0500
в мире
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психология
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ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.Оказалось, что причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.Так как же избавиться от лени? Все просто: уехать и дать себе время на отдых, либо обратиться к психиатру. Еще один способ: разобраться в себе с помощью коуча.Ранее специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших коронавирусом наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.
/20201220/Psikholog-vse-reshit-i-drugie-populyarnye-mify-v-kotorye-ne-nado-verit-15637518.html
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человек, психология

Как избавиться от лени — советы врача

09:23 30.03.2021 (обновлено: 09:34 30.03.2021)
1164
CC0 / pixabay / Женщина спит в кресле. Иллюстративное фото
Женщина спит в кресле. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.03.2021
CC0 / pixabay /
Причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Оказалось, что причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.

"Лень – это прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия", — говорится в сообщении.

Так как же избавиться от лени? Все просто: уехать и дать себе время на отдых, либо обратиться к психиатру. Еще один способ: разобраться в себе с помощью коуча.
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