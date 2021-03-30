https://uz.sputniknews.ru/20210330/kak-izbavitsya-ot-leni---sovety-vracha-18022589.html

Как избавиться от лени — советы врача

Как избавиться от лени — советы врача

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских

2021-03-30T09:23+0500

2021-03-30T09:23+0500

2021-03-30T09:34+0500

в мире

человек

психология

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1080/78/10807898_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5eb2496dbea5d50b88adefbd8fbc2e8e.jpg

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.Оказалось, что причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.Так как же избавиться от лени? Все просто: уехать и дать себе время на отдых, либо обратиться к психиатру. Еще один способ: разобраться в себе с помощью коуча.Ранее специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших коронавирусом наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.

/20201220/Psikholog-vse-reshit-i-drugie-populyarnye-mify-v-kotorye-ne-nado-verit-15637518.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

человек, психология