Как избавиться от лени — советы врача

ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.Оказалось, что причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.Так как же избавиться от лени? Все просто: уехать и дать себе время на отдых, либо обратиться к психиатру. Еще один способ: разобраться в себе с помощью коуча.Ранее специалисты из Оксфордского университета Брукса выяснили, что у большинства переболевших коронавирусом наблюдаются краткосрочные нервно-психические и когнитивные расстройства.
Причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.
ТАШКЕНТ, 30 мар - Sputnik. Почему человек ленится и какие установки ведут к такому образу жизни, рассказал радио Sputnik врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин.
Оказалось, что причины лени могут быть связаны, в первую очередь, с ментальными проблемами.
"Лень – это прежде всего недоверие человека к себе, сомнение в своей способности выполнить поставленную задачу. А отсутствие уверенности в себе, в свою очередь, лишает человека сил и возможности совершать какие-либо действия", — говорится в сообщении.
Так как же избавиться от лени? Все просто: уехать и дать себе время на отдых, либо обратиться к психиатру. Еще один способ: разобраться в себе с помощью коуча.